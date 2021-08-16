本报记者 王 浩

乡村消费再迎新机遇。近日，商务部、国家发展改革委、农业农村部等17部门印发的《关于加强县域商业体系建设 促进农村消费的意见》提出，到2025年，在具备条件的地区，基本实现县县有连锁商超和物流配送中心、乡镇有商贸中心、村村通快递，年均新增农村网商（店）100万家，培育30个国家级农产品产地专业市场，经营农产品的公益性市场地市级覆盖率从40%提高到60%。

县域商业体系如何完善？有哪些薄弱环节需要着重提升？如何促进农民增收、带动乡村消费？记者进行了采访。

完善商业设施，让农民消费更方便

面积从200多平方米扩大到近1000平方米，品种增加了瓜果蔬菜、日用品，“这两年，顾客越来越多，生意红红火火，年销售额有500多万元。”山东省平度市新河镇佳家乐超市总经理任鹏辉说。

新河镇小灰埠村村民顾立英是超市的常客，“就拿买菜来说，过去5天才能赶一次集市。现在超市离我家就只有1公里，啥时候缺啥时候买，能吃个新鲜菜。”

“村民消费理念变了，不仅要吃得饱，还要吃得好，咱超市也得跟着升级。端午节的时候，我们推出手工粽，一下子卖出去1000多个。”任鹏辉说。在新河镇，像佳家乐规模大小的超市有3家。

平度以城区为中心，着力打造布局合理的商业网点，并根据人口密度、交通布局等，县级改造一批、乡镇新建一批、村级提升一批，不断织密县乡村商业网点，让村民在家门口就能便捷消费。

“经过多年发展，我国农村商业体系不断完善，在改善农民生活、扩大内需上发挥了重要作用。2020年，全国农产品批发市场交易量达9.2亿吨，覆盖城乡的农产品市场体系基本形成。”中国社科院农村发展研究所研究员李国祥说，“但也存在网点分布不合理、设施有待提升等短板。”

因地制宜，完善县乡村三级商业设施。“县乡村要立足自身特点，做好功能分工。”李国祥介绍，县城人口密集、货物聚集，应着重改造提升综合商贸服务中心和物流配送中心，增强县城综合商业服务能力；乡镇可发挥节点功能，建设乡镇商贸中心，推动购物、娱乐、休闲等业态融合，向周边农村拓展服务。

“农民人口分散，可按照宜小则小、宜大则大的原则，改造农村小卖部等传统网点，建设新型乡村便利店、便民服务点等，规范经营，解决农民基本消费需求。”中国人民大学农业与农村发展学院教授郑风田表示。

“乡镇和村两级消费市场占我国消费市场总体的38%。完善县乡村三级商业设施，可以进一步激发农民消费潜力，有助于畅通国内大循环，培育完整内需体系。”李国祥说。

畅通城乡双向循环，让产品进城入村

县域一头连着城镇，一头连着乡村，是城乡融合发展的重要切入点。加强县域商业体系建设，关键要加快补上短板，让农产品“飞”出大山，让工业品“走”进农家，畅通城乡双向循环。

在甘肃省陇南市宕昌县，山是石头山，路拐十八弯。当地大力发展农村电商，让曾经藏在大山里的中药材、食用菌等，搭上互联网快车，不少还成了网红产品。“电商不仅解决了销路，更打响了知名度，有力地促进了乡村产业发展，为当地脱贫作出了积极贡献。”宕昌县电子商务中心主任胡东鹏介绍。

“当前，巩固拓展脱贫攻坚成果，更需要电商发展再提速、质量再提升。接下来，关键要补上农村物流短板，打通‘最后一公里’，让更多的村子能够收发快递。”胡东鹏说。

农村物流短板如何补？“先要完善仓储、运输、冷链物流等基础设施。此外，还要在降低物流成本上下功夫。各地可探索推动邮政、快递、物流企业开展市场化合作，实现统一仓储、分拣、运输、配送和揽件。”河南农业大学经济与管理学院副院长赵翠萍说。

一系列政策发力，让农村物流更畅通。今年中央一号文件提出，加快实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，推进田头小型仓储保鲜冷链设施、产地低温直销配送中心、国家骨干冷链物流基地建设。国家邮政局进一步健全农村寄递物流体系，加快推进“快递进村”工程。去年农村地区累计收投包裹超过300亿件，带动工业品下乡和农产品出村进城超过1.5万亿元。商务部提出力争用3—5年时间，做到快递网点在所有行政村全覆盖。

打通工业品下沉通道，让城乡居民共享优质消费产品，也是加强县域商业体系建设的应有之义。

当前，农村消费升级趋势明显。2020年乡村消费品零售额达5.3万亿元，增速连续8年快于城镇；农村居民人均教育文化娱乐、交通通信消费支出分别比2015年增长了35.1%、58.3%。

胡东鹏说，“不少农民都在网上买农资、日用品。在宕昌，农村快递数量已经超过了县城快递数量。”

“需求牵引供给、供给创造需求，农民消费向追求品质转变。各地应该鼓励企业主动开拓农村市场，提供更多适合农民、贴合农民的产品，以优质的供给激发旺盛的需求。”郑风田说。

商务部有关负责人介绍，作为制造业和生活服务业大国，我们完全有能力、有条件提供适合农村的优质商品和服务。接下来，要引导企业进入农村市场，向农村延伸营销网络。

餐桌连起田头，促进乡村产业提质增效

近日，在河北省无极县七汲镇，一场蔬菜产销对接会举办。政府部门、商超代表和农民坐在一起，面对面谈供需、签订单。

“政府牵线搭桥，蔬菜卖得更好了。”无极县绿野种植有限责任公司负责人张书宾说，“我们与大型商超建立合作，每日蔬菜销量在30万斤左右。”

“农村有优质货源，商超有稳定销路，购销合同、订单生产等方式，实现供需精准对接，把农业生产主体纳入了县域商业体系中，减少流通环节，提高流通效率，降低流通损耗，带动乡村产业发展。”李国祥说。

产销对接，促进农业产业提档升级。“为了满足商超对品质的要求，我们推广标准化种植，减少化肥使用量。接下来，合作社打算引进优良品种，改善土壤品质，提供更多绿色有机的蔬菜。”张书宾说。

车间连田间，餐桌连田头。农业农村部积极推进现代产业园、特色农产品优势区、农业产业强镇、现代农业产业园等发展。截至目前，获得绿色、有机和地理标志认证的农产品约5.5万个，主要农产品例行监测合格率连续6年维持在97%以上。

产销对接，关键要建立紧密联结机制。赵翠萍建议，各地可立足资源优势，开展区域产销协作。龙头企业可充分发挥在资金、市场上的优势，通过建立“商超+企业+合作社+农户”的合作方式，搭建多样化的对接平台，建立产销对接长效机制。

李国祥认为，接下来，各地应坚持以市场需求为导向，打通生产和消费，拓宽农产品流通渠道，夯实乡村产业基础；加快农村一、二、三产业融合发展，提供多元的优质供给，改善农村消费环境，满足城乡居民消费升级需求。

《 人民日报 》（ 2021年08月16日 04 版）

(责编：白宇、赵欣悦)