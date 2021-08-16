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河北出台方案支持京津冀科技成果转化

2021年08月16日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报石家庄8月15日电  （记者邵玉姿）近日，河北省科技厅印发《河北省重大科技成果转化行动实施方案》，提出到2025年，成果源头供给能力显著提高，成果转化机制更加优化，企业成果转化能力明显增强，技术要素市场体系进一步健全。

　　《方案》突出了探索建立“京津研发、河北转化”协同创新的新模式，提出将京津作为科技资源核心源头，充分发挥河北·京南国家科技成果转移转化示范区等科技成果转化高地作用，扎实推动协同创新向纵深拓展，并积极与京津科研院所、企业合作，打通创新链、产业链，深化京津冀协同，促进科技成果落地。《方案》支持企业引进重大科技成果。对于符合条件的技术转让，河北省级财政科技资金按照法律法规有关要求给予奖励补助。其中，科技成果来源于京津的，单项交易额在50万元以上的，按照实际交易额给予最高10%的补助，每项最高可补助100万元。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月16日 11 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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