吴秋余

企业是经济活动的基本“细胞”，“细胞”活力旺盛，经济才能身强体健。要千方百计挖掘减费让利的新空间，为企业增添更多活力，为经济培育更多动能，助力中国经济高质量发展

最近，小微企业和个体工商户又迎来了一波“红包”：中国银联、支付宝、财付通（微信支付）等机构相继宣布降低支付手续费和自动取款机（ATM）跨行取现网络服务费。此前，人民银行、银保监会等四部门联合推出进一步降低支付手续费等12项减费措施，涵盖银行账户服务、人民币结算、电子银行、银行卡刷卡、支付账户服务等方面，同时推出降低自动取款机跨行取现手续费长期措施，适应异地养老、医疗等需求。预计每年可为市场主体、社会公众减少手续费支出240亿元，其中惠及小微企业、个体工商户超过160亿元。

企业是经济活动的基本“细胞”，“细胞”活力旺盛，经济才能身强体健。2020年，面对新冠肺炎疫情的冲击，我国从多方面推动金融机构减费让利，帮助企业应对外部冲击、增强生存能力、激活发展动能。全年银行业共减费让利3568亿元，较2019年增加40%，与降低利率、贷款延期还本付息等政策相配合，完成金融系统向实体经济合理让利1.5万亿元的目标。今年的《政府工作报告》明确提出“适当降低小微企业支付手续费”的要求。此次新出台的降费举措，聚焦降费呼声高、使用频度高的基础支付服务，有助于降低资金流通成本，进一步激发小微企业经营活力，对促进消费提质扩容，助力构建新发展格局，推动经济高质量发展具有重要意义。

作为金融的基础功能，支付环节直接关系经济运行是否顺畅。畅通国内大循环，促进国内国际双循环，都需要便利、快捷、低成本的支付体系作支撑。日常消费时，一些小商户不愿接受移动支付方式、不愿客户使用信用卡支付，很大程度上就是因为手续费较高所致。在网上，也有不少商家明码标价，消费者使用信用卡支付要额外收取1%左右的手续费。这些都说明，支付手续费对小微企业和个体工商户经营活动影响不小。过高的支付手续费，将在一定程度上限制消费、流通等环节的顺畅进行，让经济大循环受阻，最终影响整体经济活力。通过减费措施降低支付成本，则能够进一步激发消费潜力和经济活力，最终做大经济“蛋糕”，实现多方共赢。

对于金融机构来说，减费毕竟是“割”自己的利益，谁都会有痛感，要让减费措施落实落地，真正惠及市场主体、发挥出应有效果，就必须加强检查督促，切实做到“降费不降服务”。2019年以来，仅银保监会系统开展的三次银行业检查，就让银行业主动退费达24亿元。由此可见，要使减费政策变为企业红利，还需要狠抓执行层面，让政策“红包”顺畅送达市场主体，真正实现减负担、促发展的政策目标。

需要特别关注的是，当前减费让利不仅涉及银行业，也涉及多方市场主体。银保监会的调查显示，在金融服务领域，存在着多个市场主体多头收费的问题，真正由银行收的费用并不高，但一些大型互联网平台通过导客引流来收费，一些提供风险缓释措施的市场主体也要收费，往往成为企业的沉重负担。为企业减负，既要规范银行等金融机构收费，也要加大对其他市场主体收费的规范力度，让企业负担切实降下来。

以减费“红包”激活经济“细胞”，进而提升整体经济发展活力，已经被实践证明是一条可行的道路。2020年，在遭遇新冠肺炎疫情冲击的不利条件下，我国新增市场主体2502万户，实现了逆势大幅增长，背后的重要动力之一，就是一系列力度空前的减费政策，把真金白银送到企业手中。今年以来，我国经济持续稳定恢复、稳中向好，但经济恢复仍然不稳固、不均衡。特别是广泛分布于餐饮、旅游、娱乐等生活服务业的小微企业和个体工商户，受疫情影响相对较大，仍需政策扶上马、送一程。要千方百计挖掘减费让利的新空间，为企业增添更多活力，为经济培育更多动能，助力中国经济高质量发展。

《 人民日报 》（ 2021年08月16日 18 版）

(责编：白宇、赵欣悦)