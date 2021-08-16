张 旭 葛孟超

8月初的一天清晨，北京朝阳区华贸写字楼的一间会议室里，红杉中国种子基金投资副总裁李彦男开始了一天忙碌而充实的工作。

“风险投资行业的工作其实并不神秘，我们就是创业企业的‘服务员’，为他们提供成长壮大所需的资金和各种资源，帮助他们创造更多更大的社会价值。”李彦男说。

风险投资，主要指向创业企业提供资金支持并获取投资回报的一种融资方式。由于创业企业大多处于初创期或成长期，生产经营存在较多不确定性，因此风险投资具有高风险、高回报的特点，这对风险投资行业的从业人员提出了更高的要求。

“本科毕业后，我先在国外生活了一年半，后来选择回国从事风险投资行业。”“90后”李彦男讲起话来逻辑清晰，有着超越他年龄的成熟和老练，“一开始之所以做这一行是因为觉得风险投资挺‘高大上’的，这几年做下来，感觉挺辛苦也挺有收获。”

风险投资人的工作状态是怎样的？在李彦男的手机行程表里，密密麻麻安排着他今天要见面的十几位创业企业负责人。“近几年，高科技、消费、医疗健康等领域的创业项目越来越多，我经常为了看项目忙得脚不沾地。”李彦男说，一天只睡五六个小时、见十几位企业负责人是他平日工作的常态。

“我没有固定的午饭时间和周末休息时间，因为这些时间对风险投资人和创业者来说，是最容易达成一致的开会时间。”李彦男笑着说。

风险投资，需要面对的就是不确定性。在风险投资行业中，根据企业成长阶段的不同，一般会将投资阶段分为种子轮、A轮、B轮、C轮等，不同的风险投资人专注的投资阶段也不相同。李彦男重点关注的是种子轮，也就是说，他每天面对的，是那些处于最早期成长阶段的创业企业。

“在风险投资行业中，找到好的创业项目是一个大海捞针的过程。而对于关注种子轮的我来说，这个挑战就更大了。”李彦男说，风险投资行业对从业者综合素质的要求非常高。风险投资人对不同行业的发展趋势、不同领域的专业知识都要有深刻的理解，才能做出良好的投资决策。专注于种子轮的风险投资人更是必须不断提高自己的眼力，练出一双“火眼金睛”。

“我曾经投资过一家专注于做图形视频渲染的创业公司，为了了解虚拟现实行业和视频渲染的相关知识，我花了十几天的时间查找资料论文，拜访行业专家，同时访谈了大量用户，获取用户对产品的意见，也和企业负责人进行了多次深入沟通交流。要看准一个企业，这些工作都是必修课。”李彦男说。

虽然工作压力比较大，但能见证一家家创业公司从自己的手中成长壮大起来，让李彦男很有成就感。“除了为创业公司提供资金支持外，我们还会在高端人才招聘、办公场地租赁等方面为企业提供服务，做好创业企业的‘服务员’是我们的职责。”李彦男说。

“风险投资行业是一个能把社会价值和个人价值很好地融合在一起的行业。我可以在日常工作中和创业者一起奋斗、一起追梦。”回忆起近年来成功的投资项目，李彦男倍感振奋地说，国家越来越重视科技创新，为创业企业提供了良好的营商环境。“希望能努力发现更多优秀的创业者，帮助他们从一颗颗‘种子’长成‘参天大树’。”

《 人民日报 》（ 2021年08月16日 18 版）

(责编：白宇、赵欣悦)