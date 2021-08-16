税务总局整合税务申报表便利纳税人（财经短波）
2021年08月16日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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本报电 根据国家税务总局发布的公告，今年8月1日起，纳税人申报增值税、消费税时，应一并申报附征的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等附加税费。国家税务总局对支撑申报的信息系统和电子税务局进行了功能的优化和完善，整合后的申报表覆盖了增值税、消费税和附加税费申报的所有场景。按照“一表申报、同征同管”的思路，这一举措有利于提高申报效率，便利纳税人操作。
（王 观）
版式设计：张丹峰
《 人民日报 》（ 2021年08月16日 18 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
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