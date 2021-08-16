李明华

原标题：弘扬“两弹一星”精神 奋力建设航天强国

2020年4月23日，习近平总书记给参与“东方红一号”任务的老科学家回信，向他们致以诚挚的问候，并要求新时代的航天工作者要以老一代航天人为榜样，大力弘扬“两弹一星”精神，敢于战胜一切艰难险阻，勇于攀登航天科技高峰，让中国人探索太空的脚步迈得更稳更远，早日实现建设航天强国的伟大梦想。

20世纪50年代—70年代，我国老一辈科技工作者在党的领导下，自主完成了原子弹和氢弹研制、导弹飞行和人造地球卫星发射，并在此过程中形成了宝贵的精神财富——“两弹一星”精神。“两弹一星”精神是构成中国共产党人精神谱系的重要组成部分，也是伟大建党精神在特定历史时期的具体体现。中国航天事业发展65年来，一代又一代航天人始终坚持热爱祖国、无私奉献的精神本色，始终秉承自力更生、艰苦奋斗的优良传统，始终践行大力协同、勇于登攀的科学追求，取得了一个又一个辉煌的成就。

习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的讲话指出，要以更强大的能力、更可靠的手段捍卫国家主权、安全、发展利益。中国航天作为国家安全的战略基石和推动国防和军队现代化建设的主导力量，要积极履行党和国家赋予的使命责任，大力弘扬“两弹一星”精神，把党的政治优势、思想优势、组织优势转化为新的竞争优势、创新优势和发展优势，奋力建设航天强国。

新时代大力弘扬“两弹一星”精神，奋力建设航天强国，必须坚持热爱祖国、无私奉献的精神本色。热爱祖国、无私奉献是贯穿于航天事业发展的主线和灵魂，是航天人为实现国家富强、民族复兴而奋斗的坚强精神动力。中国航天从诞生的那一刻起，就承载着强国的使命，凝聚着人民的期盼，是与国家的安全、人民的幸福紧密联系在一起的，一代代航天人无私奉献，才铸就了中国航天60多年的辉煌。在新时代的新征程上，我们必须高扬爱国主义的旗帜，坚定建设航天强国、维护国家安全的使命担当，坚持将国家利益摆在首要位置，把满足国家战略需求作为最高追求，以发展航天事业为己任，继承和践行淡泊名利、无私奉献的精神品质，不计得失、不求名利，全身心投入到航天强国建设中去。

新时代大力弘扬“两弹一星”精神，奋力建设航天强国，必须秉承自力更生、艰苦奋斗的优良传统。自力更生、艰苦奋斗是中国航天事业奋斗的立足基点，是中国航天人独特的精神本色。中国航天事业伴随新中国共同成长，在“一穷二白”的基础上艰难起步。在各种技术、设备、资料受到国外种种限制的年代，自力更生、艰苦奋斗是中国航天人唯一的选择。历史实践一再告诉我们，航天技术作为战略性高科技，真正的核心关键技术是花钱买不来的，靠别人帮忙是靠不住的，走引进仿制的路子是走不远的，只有自力更生才能牢牢掌握事业发展的主动权，只有艰苦奋斗才能让中国屹立于航天强国之林。我们必须坚定自力更生、艰苦奋斗的立业之本，坚持核心技术及重要原材料、关键核心器件自主可控，努力将航天核心技术指标提升到世界一流水平，使大国重器牢牢掌握在自己手里。

新时代大力弘扬“两弹一星”精神，奋力建设航天强国，必须践行大力协同、勇于登攀的科学追求。大力协同、勇攀高峰是中国航天事业取得成功的重要保证，是每一个航天人对于梦想的本真追求。航天工程规模庞大，技术复杂、高度集成，是复杂巨系统工程，必须依靠多部门、多系统、多专业的紧密合作、大胆创新、集智攻关。长征一号火箭发射时，全国60多万人分布在祖国大地2000多公里的航区沿线守护通信线路，它的顺利发射拉开了我国和平利用太空的大幕；长征五号火箭上的40多万个零部件来自全国1200多家单位协同攻坚，突破了一系列关键技术，有力地支撑了我国火星探测、探月工程、载人航天工程等国家重点科研任务的顺利完成。大力协同、勇攀高峰的科学追求不仅是指导航天事业发展的战略思路，更体现为指导航天人思想与行动的基本价值取向和精神追求，这与每一名航天人勇攀高峰的拼搏精神和进取意识密不可分。太空探索永无止境，我们必须筑牢国家战略安全的基石，不断拓宽走向浩瀚宇宙的眼界，紧盯世界航天技术的最巅峰发力前行，以更大的智慧和勇气去探寻未知世界的奥秘，勇攀世界航天科技高峰，谱写航天强国建设的新篇章。

（作者系中国运载火箭技术研究院党委书记）

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