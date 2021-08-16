马爱平

原标题：通过工信部验收工业互联网领域“安全管家”上岗

近日，“2019年工业互联网创新发展工程——工业互联网平台企业安全综合防护系统项目”顺利通过工信部验收。该项目历时两年，集结安全管理、安全防御、监控预警、应急恢复四大能力，打造了被称为“安全管家”的行业首个工业互联网平台安全综合防护系统。

安全作为工业互联网发展的四大要素之一，如神经末梢一般渗透在工业流程的各个环节。为保障工业互联网平台安全性，“工业互联网平台企业安全综合防护系统项目”以安全事件为核心，打造了行业首个覆盖安全业务全生命周期，并能实时预警、检测、响应的工业互联网平台安全综合防护系统。

据牵头单位卡奥斯COSMOPlat相关负责人介绍，该系统结合工业互联网安全技术思路，整体建设了安全防御平台、安全检测平台、数据保护平台、终端安全平台、安全运维平台、安全认证平台等，形成了可覆盖云基础设施安全、边界安全、业务和应用安全、数据安全的工业互联网平台安全纵深防御解决方案。

随着平台建设的有序推进，该系统已开始为企业提供工业安全防护、数据备份、安全加固、渗透测试、安全培训、安全测评、兼容性加固、应用加固、源码加固等安全服务。同时，该系统还为各行业生态提供了定制化工控安全一体化解决方案，实现了端到端的软硬一体服务，为产业上下游数字化转型筑牢了工业互联网安全底座。

(责编：赵超、陈键)