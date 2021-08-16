原标题：面对QQ、微信，5G消息该如何突围

今年以来，5G消息的试点应用不断增加，受到行业内外的广泛关注。3月，新华网推出全国两会5G消息模拟体验产品；5月，北京移动发布全国首个运营商服务类5G消息应用；7月，中国搜索5G消息在中国移动商用网络正式上线；8月，5G消息工作组联合华为等7家单位成立5G消息联合实验室。

那么，5G消息到底是什么？5G消息与其他社交软件有何不同？面对微信、QQ等头部社交产品，5G消息又该如何突围？

5G消息强势来袭

1992年，世界上第一条手机短信在英国诞生。在随后的29年发展历程中，短信业务既有辉煌也有低谷，对运营商来说其目前仍是一种有用、有效的工具。工信部数据显示，2020年全国移动短信业务收入401亿元，比上年增长2.4%。移动通信网络从2G发展到4G，短信业务也一直随着技术进步而不断演进迭代，如彩信、飞信等。5G通信技术的发展，推动了短信业务的再次进化。

5G消息是利用人工智能、大数据、物联网等技术对手机终端原生信息入口全面革新，形成一种支持文本、图片、视频、音频、动画、表情、位置等多格式的富媒体消息业务。简言之，5G消息是运营商在5G时代对传统短信业务的升级，其业务场景主要有两类：个人用户之间的信息交互，以及行业客户和个人用户之间的信息交互，同时还支持加密传输、图形密码等交互方式。相对于目前的头部社交产品，5G消息具有免注册登录、免安装应用、已实名认证等显著特征，为其与不同行业融合提供了先天条件。

当下，5G消息的基础平台建设已经完成，进入现网部署阶段，已经在政务、金融、银行、电商等多个领域开展试点应用，部分行业应用领域已经取得明显成效。以政务服务为例，2020年12月，深圳市宝安区在全国率先将5G消息应用于政务服务，并于2021年春节前夕，结合当时疫情防控形势，向全区特定人群精准推送了70万条5G消息卡片，对于春节期间的防疫提醒发挥了重要作用。

大规模商用面临挑战

5G消息的出现有助于打通信息传导梗阻，促进经济社会数字化转型。但其在大规模商用之路上仍面临一些挑战。

首先，社交类用户习惯已经高度固化。数据显示，2020年微信月活跃账户数达到12.25亿，微信、QQ等社交产品已经形成庞大的用户群体，且基于这些产品的社交关系链已经非常成熟、稳定。因此，5G消息能否获得用户青睐存在较大不确定性。

其次，跨平台、跨领域推广应用存在难题。5G消息最重要的风口在于行业应用，但在与传统行业的融合过程中也存在一些难点。一方面，当前5G消息的研究部署工作主要集中于运营商和产业链厂商，外界对其了解深度有待进一步提高；另一方面，5G消息相关的终端适配、标准体系、基础架构、服务模式仍处于起步阶段，如何服务于传统产业还需要经过一段时间的探索。

最后，垃圾短信也有待治理。长期以来，垃圾短信问题被广为诟病。由于5G消息无须下载、安装、注册等前置操作，这些便捷之处在减轻用户负担的同时，也给垃圾短信“抬头”提供了可乘之机，因此，垃圾短信治理工作需要前瞻性部署解决。

虽然面临诸多挑战，但5G消息所具有的免注册、免登录、免安装、实名制等天然优势，为其大规模商用带来了重要机遇。一方面，可以推动相关行业应用服务的轻量化。在实际应用中，金融、教育、税收、医疗等领域普遍存在App安装成本高、留存率低、用户活跃度低等问题，而5G消息可以助力实现更加便捷、高效、安全的企业与个人信息交互，提升相关行业服务体验。另一方面，可以促进建立协同共赢的产业生态体系。5G消息作为运营商提供的基础通信业务，相对于其他企业提供的平台与服务，具有更高的社会公信力，这为其与不同行业融合、构建多产业协同体系创造了条件。

发挥自身特色做大做强

当前，5G消息产业生态正处于建设的关键时期。面对头部社交产品的激烈竞争，5G消息应基于自身特色，充分发挥优势、牢牢抓住机遇，以服务国家重大战略需求为导向，加快解决不同行业的信息服务痛点，助力推动数字经济与实体经济深度融合。具体来说：

从国家层面，应打造国家级信息服务平台。5G消息业务蕴含着我国信息服务模式迭代升级的重要机遇。应紧密结合国家相关战略需要，加快推进5G消息相关的标准制定、内容安全、法律监管等工作，进一步优化和完善5G消息平台，加快提升5G消息服务的覆盖率、可得性和满意度，为政府部门、企事业单位及个人等提供高质量的信息服务，推动5G消息平台成为助力我国数字化转型的基础应用之一。

从行业来看，应增强5G消息对于不同行业发展的技术赋能效应。5G消息突破的关键路径在于实现信息服务业务与多领域的深度融合，形成丰富多样的应用生态。应强化与不同市场主体沟通交流，深入调研不同行业客户需求，积极吸纳中小开发者参与，以新技术新模式赋能行业升级，推动融合应用由激发消费转向技术创新。

从个体来看，应提升用户对5G信息业务的信任感和满意度。要提前谋划、重点解决垃圾信息、电信网络诈骗等传统短信“顽疾”，营造有利于5G消息发展的良好环境，同时也要进一步丰富5G消息社交应用场景，全面提升用户的信任感和满意度。需要注意的是，在发展初期，5G消息与头部社交产品会存在客观差距，但随着推广的深入，依托其特色优势和服务能力，5G消息有望在个人社交领域赢得一席之地。

总之，5G消息是运营商在新发展阶段对短信业务的新探索新实践，有望成为我国数字经济产业生态的重要组成部分，对此，需要多方发力共同推动，做大做强5G消息产业。

（作者系中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副研究员）

(责编：赵超、陈键)