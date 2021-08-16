原标题：5.5G并非只比5G多了0.5

近日，中国电信、中国移动相继发布今年上半年财报，在与中国联通持续的5G网络共建共享中，中国电信在用5G基站达到46万个；截至6月底，中国移动累计开通50.1万个5G基站。

两家的财报数据显示，我国即将迎来5G基站数量过百万的里程碑时刻，5G发展将进入新的分水岭。

因此，加快发展5G-Advanced即5.5G，已箭在弦上。

中国移动研究院副院长段晓东说：“5G-Advanced将为5G后续发展定义新的目标和新的能力，5G将因此产生更大的社会和经济价值。”

既增强了旧场景又扩展了新场景

5G第一阶段标准已经开始商用，但5G标准和技术还在持续发展和演进。

4月27日，标准化机构3GPP在第46次项目合作组（PCG）会议上正式将5G演进的名称确定为5G-Advanced，标志着全球5G技术和标准发展进入新阶段。

段晓东对科技日报记者说：“5G的核心目标是服务千行百业。尽管全球5G发展成绩喜人，但是如何释放5G潜能，真正为行业服务，仍是摆在我们面前非常重要的课题。”

中国通信标准化协会秘书长闻库强调：“5G应用产业发展虽已取得突破性的成绩，但仍处于应用层次偏低和商业规模化探索初期，需加快应用示范探索进程，带动各融合领域关键技术突破和产业化发展，形成从1到N前复制的规模化应用。”

在中国移动研究院无线与终端技术研究所副所长邓伟看来，面对工业复杂场景所需要的低时延、高可靠及高精度同步和定位等方面的需求，当前的5G网络能力还需要进一步演进。

“5G需要持续演进，满足更多样、更复杂的全场景物联需求；同时增强5G生命力，牵引5G产业发展和演进，加速千行百业智能化升级。”中国工程院院士张平指出，5.5G主要聚焦垂直行业扩展，其网络能力也能够更好地为垂直行业助力。

他介绍说，除了5G原有的移动带宽增强、超可靠低时延、海量机器类通信的“三角能力”外，5.5G增加了上行超宽带、宽带实时交互、通信感知融合能力，使原有的5G三大标准场景扩展为能力更强的“六边形”，既增强了旧场景，又扩展了新场景。

双链融合发展5.5G已成行业共识

如闻库所言，中国5G产业高速发展，各种应用对网络提出了更高的需求，对网络架构、性能、时延和安全性等提出了新的挑战。

8月3日，中国移动联合产业合作伙伴发布《5G-Advanced创新链产业链融合行动计划书》，旨在明确5G-Advanced创新链产业链融合行动目标及重点举措。

中国移动研究院副院长黄宇红说：“5G-Advanced双链融合将持续提高5G的网络能力和产业创新能力，为各行各业转型升级和高质量发展提供新动能。”

中国移动副总经理高同庆介绍，《5G-Advanced创新链产业链融合行动计划书》指向“卓越网络、智生智简、低碳高效”3个目标。

邓伟说，5G-Advanced主要是为满足未来社会数智化转型的需求提供相应的技术支撑，在技

术方向明确之后，关键在于如何加快它的成熟，使之尽快服务于经济社会数智化转型，这需要产业链协力合作推进。

高同庆倡议业界，大力推进跨领域、跨学科的融合创新，深化产学研用协同，引领和创造需求并共同定义标准；同时，聚焦5G演进新需求，解决产业痛点问题，保障创新链的精准、高效、协同，实现5G演进技术的突破创新；此外，凝聚产业力量，紧跟标准步伐，开展样机开发和试验测试工作，实现双向快速响应与迭代优化，打造创新链产业链融合发展的新范式，为数字社会提供强力支撑。

闻库说：“5G-Advanced已成为产业共识，创新的5G-Advanced方案将助力中国移动乃至整个中国通信行业5G网络高质量发展，为各个行业的用户提供更为优质、智能的产品服务。”

华为常务董事、ICT产品与解决方案总裁汪涛强调，为了实现5.5G产业愿景，5.5G需要在频谱重构、上行增强、全场景物联、通感融合、L4自动驾驶网络、绿色低碳等6个方向上持续创新。

从万物“互联”升级到万物“智联”

业界有此共识，5.5G不仅是通信技术的升级，更代表了新生态、新机遇，为诸多场景带来更多的智慧。

VR直播、8K高清视频、全景直播等应用让人们初步体验到5G基于eMBB（增强移动宽带）场景的能力，5.5G网络又能给我们带来哪些惊喜呢？

“相比于5G基础版本，5.5G最终有望进一步实现10倍以上的网络能力增强。”汪涛预计，未来5.5G网络将可承载更多物联网设备，最终承载超过千亿级的连接。

从汪涛的介绍看，首先，5.5G能更精细地满足自动驾驶、低空物流无人机等各种车联网、物联网的应用场景，尤其是增加自动驾驶的安全系数，助其商用落地。其次，5.5G也被称为绿色5G，可通过智能节能技术、新材料新能源技术，以及新的网络架构来降低能耗，赋能各行各业实现全产业链低碳节能，助力国家碳达峰、碳中和“双碳”目标的达成，为我国节能环保事业助力。

5G走到今天成绩斐然，但依然不能满足各行各业的需求。

按照华为提出的5.5G愿景，5.5G扩展出的上行超宽带（UCBC）、宽带实时通信（RTBC）和通信感知融合（HCS）3个新应用场景，将进一步挖掘5G技术的核心价值。

面向消费者的4G、5G网络，下行比上行更重要，但面对各行各业，有些场景上行比下行更重要。而UCBC场景将强化5G上行能力，在现有的基础上至少扩展40倍的带宽，可以满足企业生产制造等场景下，机器视觉、海量宽带物联等的上传需求。

RTBC场景则将支持大带宽和低交互时延，给定时延下的带宽将获得10倍提升，XR Pro和全息应用等人与虚拟世界交互时的沉浸式体验将因此获得更宽泛的发展条件。

HCS场景支持通信和感知融合，可以提供厘米级的高精度、低功耗室内定位服务。未来10年，自动驾驶将越来越多地进入人们的生活，但要实现L4和L5级自动驾驶，离不开车路协同，这就要求网络不仅提供连接能力，也要有感知能力。因此通信和感知的融合变得尤为重要。

闻库认为，我国面临的一个巨大任务就是满足5G应用创新需求，解决应用碎片化等问题，加速落地虚拟现实、物联网、智能制造、智慧医疗、车联网等领域的创新应用。

但是，5G走到今天只是一个起点，5.5G也仅是网络能力升级之路上的一个节点，未来网络将赋予人类什么样的能力，仍需要我们不断去创新、去挖掘。

(责编：赵超、陈键)