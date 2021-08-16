周琳

原标题：人民币债券为何受热捧

中央国债登记结算有限责任公司发布数据显示，到今年7月底，境外机构已连续32个月增持人民币债券，境外投资机构对人民币债券的热情有增无减。中国金融体系整体较为健康，估值泡沫相对于海外市场而言较小，人民币债券受境外投资机构青睐绝非偶然。

中央国债登记结算有限责任公司发布数据显示，截至今年7月末，境外机构持有的人民币债券托管量已达33751.87亿元，创近5个月以来新高，到今年7月底，境外机构已连续32个月增持人民币债券，境外投资机构对人民币债券的热情有增无减。

继2020年境外机构净增持逾1万亿元中国债券后，人民币债券依然保持如此高的欢迎度，主要有几方面原因。

从基本面看，主权债券被境外资金持续增持是一个国家综合国力被认可的标志之一。上半年我国国内生产总值同比增长12.7％，统筹疫情防控和经济社会发展的成果得到持续拓展巩固，经济运行持续稳定恢复，中国经济稳中加固、稳中向好，“十四五”实现稳健开局。人民币债券被境外投资者连续增持，充分说明境外资本对中国经济社会发展保持长期信心。

从资产配置视角看，人民币资产目前的性价比较高，成为外资“避风港”，全球资产配置需求高于其他新兴经济体。其中，人民币债券有比较好的投资回报，比如，10年期国债收益率稳定，显著高于实施零利率甚至负利率国家的债券。2020年以来，外资购买境内债券约占全口径外债增幅的一半，这主要是因为中国经济在全球经济中的比重和影响力进一步提升，中国金融资产的投资价值和投资机会得到国际资本普遍认可，“增配中国”是外资的共同策略之一。

从环境因素看，金融开放为国际投资者选择人民币债券创造了更便利化的条件。我国资本市场开放始于2002年合格境外机构投资者（QFII）制度出台，2016年债券市场开放明显提速。随着2017年7月香港与内地债券市场互联互通机制（即债券通）推出，债市对外开放全面提速。今年7月份通过债券通新入市境外机构投资者26家，目前债券通汇集了全球34个国家和地区的2673家境外机构投资者。

从外资的视角看，随着富时罗素世界国债指数、彭博巴克莱全球综合指数和摩根大通全球新兴市场政府债券指数等全球主流债券指数纷纷将中国债券市场纳入其中、提高权重，外资配置动力不断增强，境外投资者参与中国债券市场的渠道不断增加。近期有关部门表示，将在上海临港新片区内探索资本自由流入流出和自由兑换，进一步加快资本账户开放和人民币国际化。

从债券市场自身因素看，我国债券市场目前的泡沫风险相对较小，债券发行、交易市场稳健。为应对外部不利因素冲击，全球主要经济体实施大规模的财政货币刺激政策，中国则坚持实施正常的经济政策，人民币国债和政策性金融债保持正收益，弥补了全球安全性资产的不足。中国金融体系整体较为健康，估值泡沫相对于海外市场而言较小，这也成为吸引外资增配人民币债券的重要原因。

从投资规律看，在全球低利率环境下，中国债券市场利率水平相对更高，人民币汇率长期内存在升值趋势。相比于部分经济体零利率或负利率的债市收益率水平，中外债市利差相对可观，中国债市投资收益的比较优势明显。从长期看，中国债券市场“高利差+汇率升值”的双重收益令海外投资者怦然心动。

综上所述，无论是从经济基本面、金融开放视角，还是从债市自身和投资规律视角，人民币债券受境外投资机构青睐绝非偶然。随着经济发展和对外开放的大门越开越大，中国债市将吸引更多外部投资者分享红利。在此过程中，对正常的资本跨境流动，应乐见其成，但必须实施金融安全战略，严防热钱大进大出的风险。

(责编：赵超、陈键)