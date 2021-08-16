刘 慧

原标题：大农机如何不被卡脖子

左图 这是在第一届中国北方（四平）农机展销会上，中联重科展示的一款水稻收割机。刘 慧摄

随着农业产业结构调整、农村劳动力转移和土地规模化经营，我国农机市场正迎来大型高端智能时代。然而，让人担忧的是，国内农机企业大而不强，大型高端农机产品供给不足，高端市场被进口农机垄断。目前，250马力以上的大型农机中，进口农机占90%以上。国内农机行业必须加大科研攻关力度，假以时日，把核心技术牢牢掌握在自己手中，才能摆脱被“卡脖子”的局面，提升国产农机竞争力。

大型农机市场快速增长

在吉林公主岭市环岭街道土城子村志和农机服务专业合作社农机库，整整齐齐停放着拖拉机、收割机、免耕机、植保机、深翻犁等大大小小的农机具。合作社理事长刘志和告诉经济日报记者，2015年他从深圳回到村里成立合作社，花费240多万元购置了13台大型农业机械以及45台套配套农机具，每年流转1000亩以上土地，托管2500亩以上土地，开展全程机械化耕作。大型农机作业效率高，有利于降低种植成本，提高种粮效益。

记者在各地采访了解到，大型高端拖拉机、收割机、青饲料收获机因为作业效率高，深受种粮农民欢迎，市场需求强劲。根据中国农机流通协会数据，上半年全国累计销售各种型号拖拉机21.13万台，同比增长4.71%。中拖在大中拖市场占比高达75.96%，但占比较去年同期出现小幅下降。这意味着大中拖结构性调整加速，大型化趋势增强。

“近年来大型拖拉机市场呈快速发展趋势。”潍柴雷沃重工股份有限公司拖拉机研究院副院长王欢说，在政策拉动和客户需求升级的双轮驱动下，国内100马力及以上大型拖拉机市场取得了长足发展，从2018年的6.5万台增长到2020年的10万台。200马力及以上拖拉机自2018年的1万余台快速增长到3.7万台。

中国农业机械流通协会相关负责人认为，大型农机市场快速增长是多种因素综合作用的结果。一是大型农机随着土地流转和托管，农业经营规模逐渐扩大，成为农机市场大型化的直接推力。二是农机服务组织、农业（农机）合作社、家庭农场等新型主体快速发展，农户为提高作业效率和作业质量，大型农机成为其首选，倒逼农机产业转型升级。三是保护性耕作助推大型耕作机具市场快速增长，大型作业机具带动大型拖拉机快速发展。四是按照马力段、喂入量补贴的补贴政策促进用户选择购买大型机具。

东北主产区是“中华大粮仓”，也是国内外大型高端农机的竞技场。长期以来，东北高端农机市场基本被进口大型高端农机装备垄断，北大荒甚至被称为进口高端农机展示场。近年来，在市场需求带动和农机购置补贴政策的引导下，国产大型农机具在研发制造技术、质量、外观设计等方面取得不俗成绩，在大型高端农机市场争得一席之地，改变了进口农机长期垄断高端农机市场的局面。

在吉林扶余市三井子镇杂粮市场从事农产品批发的陈国义告诉记者，今年他承包了240公顷土地种植花生、玉米。为此，他花费200万元购买了大型智能拖拉机、旋耕机和打捆机等10台大型农机。

去年以来，我国粮食价格大幅上涨，农民种粮收益增加，进一步提高了农民种粮积极性，粮食种植面积增加，农民投资购买农机信心增强，为农机市场增长奠定了扎实的基础。

国产大农机有待升级

我国农机行业在经过2004年至2014年“十年黄金期”快速增长后，2015年至今处于存量结构调整的高质量发展阶段。随着我国整体工业水平提升、用户需求升级和技术进步，国产农机研发制造水平不断提高。

近年来记者在各种农机展销会上看到，国产大农机功率越来越大，外观越来越时尚，产品可靠性不断提升，高端市场占有率逐步提高。中国一拖研发的400马力无级变速拖拉机，终结了我国350马力以上拖拉机需要进口的历史。潍柴雷沃重工突破了动力换挡湿式离合器技术等拖拉机核心关键技术，解决了大型智能拖拉机发展的关键“卡脖子”问题，不少产品填补了国内同类产品空白。

现代农装科技股份有限公司依托中国农机院的研发资源优势，针对我国农机薄弱环节开展研究，在大型青饲料收获机、采棉机和玉米精量播种机等大型高端农机产品研发方面取得突破。

与进口大型农机相比，国产大农机价格优势突出，1台国产采棉机价格比进口采棉机便宜一半，然而，国产大农机在设计、材料、元器件、工艺方面与国外品牌还存在明显差距，仍处在全球价值链的中低端。

国产大型拖拉机因为故障率高、作业效率低，被用户广泛诟病；大型青饲料收获机因智能化程度低、作业效率低、作业过程不能智能控制而难以进入大型畜牧场；打捆机因打结器“卡脖子”，令很多企业难以与国外品牌竞争……

面对差距，国内农机制造企业只有奋起直追，改变这种现状，才能实现凤凰涅槃。

亟待突破关键核心技术

农用柴油发动机高压共轨喷射技术、动力换挡和无级变速技术、农机装备液压系统技术等大型农机关键技术、核心零部件及高端农机装备主要依赖进口，已经对我国农业产业安全造成威胁。只有将这些核心技术牢牢掌握在自己手中，才能摆脱“卡脖子”的局面，才能确保国家粮食安全和推进农业现代化建设。

现代农装科技股份有限公司总经理王玉荣认为，国产大农机要达到进口农机的水平，需要从多方面着力。一是要加大研发投入，提高研发能力，在关键核心技术、制造工艺、基础零部件、基础材料的研究方面取得重大突破，在试验与检测装置建设方面取得重大突破，建设全国共用的检测平台，提高试验验证和检测水平。二是要加大力度改造农机制造工艺装备，提高农机制造工艺装备水平。三是积极向国外农机制造企业学习，加强对国外农机技术的研究。

中国农机工业协会副秘书长王锋德认为，国产大农机要实现关键核心技术和高端农机装备的突破，必须以农业供给侧结构性改革和现代农业生产需求为目标，以农机农艺融合、机械化信息化融合为切入点，以市场调节和政府引导相结合为手段，完善创新机制，推进协同创新，全面提高制造能力和水平，缩小差距、填补空白、替代进口。要做好顶层设计，成立一个专门机构，统筹协调推进我国农机装备关键核心技术攻关工作，开展多学科多产业集中攻关。设立农机关键核心技术攻关重大专项，由国内若干有基础、有条件、有动力开展关键核心技术攻关的农机装备企业牵头、高等院校和科研机构参加，联合进行重点突破。

从中长期看，我国农机行业面临着良好的发展机遇。未来3年至5年，依托强大的内需市场支撑，我国农机制造业凭借完备的产业链强化在全球供应体系中的优势，提升全球竞争力，驱动“中国制造”走向“中国智造”。

(责编：赵超、陈键)