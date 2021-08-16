崔国强

原标题：有色金属下半年有望高位回落

工人在东北轻合金有限责任公司板带厂的生产车间作业。 新华社记者 王建威摄

中国有色金属工业协会近日公布的数据显示，上半年，我国有色金属生产持续稳定增长。十种常用有色金属产量为3254.9万吨，同比增长11.0%，两年平均增长7.0%；固定资产投资呈恢复性增长态势，有色金属工业固定资产总投资经过几年连续下降后，上半年完成固定资产总投资同比增长15.7％。

同时，规模以上有色金属企业实现利润创历史新高，上半年同比增长224.6%。

据悉，上半年六种精矿金属量达312.2万吨，同比增长10.1%，两年平均增长9.1%。

供需关系是影响有色金属工业的第一因素。中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星认为，在需求端，中国经济去年以来恢复较快，对有色金属的需求增幅也很大。在供给端，虽然铜、铝、铅、锌等资源对外依存度仍较高，但通过“走出去”参与国际合作，资源短缺的情况得到改善，保证了产量增长。

今年上半年，规模以上有色金属工业企业实现利润总额1639.7亿元，同比增长224.6%，比2017年上半年增加了356.6亿元，4年平均增长6.3%，实现持续盈利。

贾明星表示，有色金属价格近半年来涨幅较大。价格上涨除受供需和汇率影响之外，油价、基础辅料价格、电价等成本的抬高也是重要因素。有色金属价格快速攀升给相关企业，特别是产业链上游矿山企业和铝冶炼等企业带来了很大利润增长空间。

今年1月至5月，我国新能源汽车累计产量达96.8万辆，同比增长263%。川财证券分析师白竣天认为，国内有色金属消费整体向好，产业链下游尤其是新能源领域对有色金属拉动作用明显，为企业盈利提供了动能。

价格大幅波动会提高加工等领域企业的经营成本。近期，国家粮食和物资储备库连续释放铜、铝、锌国家储备。贾明星认为，连续释放铜、铝、锌国家储备是为了对价格进行宏观调控、促进市场平稳发展。

套期保值与实际生产和用量结合能锁定利润，对有色金属企业经营是很好的保障。“有色金属企业合理利用期货市场管理风险，增强了企业科学、稳健经营的能力，提升了行业抵御周期性风险的能力。”云南铜业股份有限公司营销结算部主任张剑辉说。

“预计下半年主要有色金属价格总体呈高位回调态势。今年第三、第四季度企业实现利润相比第二季度将有所回调。下半年有色金属行业固定资产投资增幅逐步收窄，但全年仍有望实现正增长。有色金属产品出口有望维持或好于上半年的出口水平。”贾明星认为，下半年有色金属生产总体将保持平稳增长的态势，但同比增幅有所收窄，全年增幅有望达到5%左右。

(责编：赵超、陈键)