乔金亮

原标题：下好生猪产业一体化这盘棋

引导生猪屠宰加工向养殖集中区域转移，有利于产销顺畅衔接，也有利于生猪屠宰行业优胜劣汰，加快提档升级。

无论肉价涨跌，猪业始终春潮涌动。眼下，养殖企业拓展屠宰业务的增速惊人，牧原股份已成立屠宰类子公司，规划产能超3000万头。屠宰企业向养殖扩展的势头也不弱，龙大肉食屠宰产能从2019年的730万头提升至2020年底的1000万头，并投资生猪养殖项目。修订后的《生猪屠宰管理条例》自今年8月起施行，明确鼓励生猪养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化发展。这不仅关系百姓肉食消费，屠宰行业也由此加快变局。

屠宰一头连着养殖主体，一头连着消费主体，是肉类摆上餐桌前的关键一环，也是提升产品附加值的关键一环。当前，我国生猪屠宰产品主要有热鲜肉、冷鲜肉、冷冻肉三大类。企业以赚取生猪和猪肉之间的价差为盈利来源，营利能力与猪周期反向波动。

2013年，生猪屠宰行业开展了专项整治、淘汰落后产能系列行动。近年来的非洲猪瘟疫情对行业有很大影响，不仅倒逼上游的生猪养殖方式提升，也促使下游的屠宰加工环节升级。有关部门还实施了生猪屠宰环节非洲猪瘟自检制度和官方兽医派驻制度。多重因素下，生猪屠宰市场份额持续向龙头企业集中，企业数量大幅度减少，行业集中度明显提升。截至今年6月底，全国共有生猪定点屠宰企业5443家，其中规模以上企业1957家，占总数的36%。

不过，全国生猪屠宰企业产能依然过剩，行业整合升级空间依旧广阔。我国生猪屠宰行业高度分散，龙头企业市场占有率远低于发达国家。原因在于，上游养殖的规模化水平不足加大了屠宰企业获取稳定生猪供给的难度，下游销售的高度分散化加大了屠宰企业获取较高利润的难度。肉类产业链的利润主要在零售环节，屠宰环节费用占猪肉价格成本构成的比例很低，以一头活猪市场价格2000元计，屠宰费用各地不等，多在40元至80元，可见大多数屠宰企业利润微薄。

长期以来，生猪养殖地和屠宰地不统一，大量活猪需长距离拉到异地的屠宰厂。针对此，国家鼓励生猪养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化发展，支持建设冷链流通和配送体系。对行业来说，一体化发展迎来新机遇，生猪一二三产业需要也有条件风险共担、利益共享。对企业来说，既搞养殖也搞屠宰，生猪就近就地屠宰，不仅解决生猪产销分离、长途调运引发的疫病风险，而且能增加对下游销售渠道和品牌建设的话语权。

笔者认为，施行新的管理制度，引导生猪屠宰加工向养殖集中区域转移，将有利于实现养殖屠宰匹配、产销顺畅衔接，也有利于生猪屠宰行业优胜劣汰，加快提档升级。行业有望在有效控制疫病影响等自然风险和价格波动等市场风险的过程中，形成养殖业屠宰业融合对接机制，这也是缓解猪周期、保障猪肉供给的重要方面。

作为高度市场化的行业，生猪屠宰业要发挥市场在资源配置中的决定性作用，也应更好发挥政府作用，让有效市场和有为政府更好结合。

(责编：赵超、陈键)