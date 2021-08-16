黄鑫

原标题：补链强链增强产业韧性

重庆加速33条重点产业链“补链强链”；天津组织多场“接链”专项行动对接会；新疆以延链、补链、建链、强链为主攻方向培育打造一批产业链核心企业……近期，“补链强链”成为各地工作的关键词。

日前召开的中央政治局会议指出，要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。

怎么补？如何强？专家认为，要分析好产业链、供应链，精准设计、精准施策、夯实基础，做强优势集群，补齐突出短板和弱项，进一步增强产业链韧性和竞争力。

着力补齐短板弱项

何谓补链？“就是补齐短板和弱项，确保关键时候不‘掉链子’。”工信部部长肖亚庆说。

去年以来，突如其来的新冠肺炎疫情给我国产业链、供应链进行了一次实战压力测试。从实践来看，关键时刻顶住了压力。“不过，在这个过程中，也暴露出我们在产业链、供应链上还存在一些短板和弱项。所以，我们对41个大类的工业和下面的细类进行了认真全面的梳理和分析，绘制重点产业链图谱，找出空白点，也找出弱项短板。”肖亚庆说。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，补链针对的是产业链中的薄弱环节。当前，我国一些产业链存在短板，部分技术难度较大的产业链节点国内参与者较少，技术对外依存度高，亟需通过自主化补齐产业链断点，解决“卡脖子”问题。

以芯片领域为例，我国芯片设计较强，但设计软件EDA被国外垄断；封测水平先进，但制造环节薄弱。要解决这些问题，必须补链、强链。

怎么补？肖亚庆表示，一方面要推进产业技术再造工程，针对弱项短板较集中领域，通过应用牵引、整体带动、揭榜挂帅等新机制组织攻关；另一方面要加快建设国家制造业创新中心。

据了解，“十三五”期间，我国已经布局了17个国家制造业创新中心，下一步将围绕产业创新，进一步加快建设国家制造业创新中心。发挥地方企业积极性，按照市场化、国际化的原则，使我国制造业创新体系更加完备，创新能力进一步增强。

锻造长板增强主动权

联宝工厂是联想全球最大的PC研发和制造基地，全球每售出8台笔记本电脑就有1台来自这里，但庞大的生产需求让人工排产逐渐变得力不从心。为此，联想打造了人工智能排产方案，让排产耗时从原来的每天6小时缩短到1.5分钟，生产效率提升了16%。

数字科技赋能被视为强链的重要手段。数据显示，当前我国大中型骨干企业都积极建立内部物联网和数字系统，打造数字车间、智能工厂。截至今年5月底，我国企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别达到73.5%和52.4%。制造业数字化、网络化、智能化水平不断提升。

“所谓强链，就是进一步锻造长板，让长板变得越来越长，增强发展主动权。”肖亚庆说。

锻造长板要维护产业链的完整性和规模优势。我国是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，传统产业链量大面广，许多传统产业链生产出的产品全球总量排在第一，因此着力提升传统产业链、保持产业链完整非常重要。

锻造长板要推动传统产业全产业链改造升级，也要聚焦新一代信息技术、新材料、新工艺、新装备，以及航空、航天、海洋等新兴产业领域，大力发展产业数字化和数字产业化，前瞻布局未来产业，掌握产业发展主动权。

锻造长板还要做好国内产业集群的优化布局，着力打造一批世界级产业集群。“产业只有集群发展，才能更好地发挥规模优势、发挥产业配套优势、发挥创新优势。”国务院发展研究中心产业经济研究部副部长许召元说。

锻造长板还应加快推进我国产业链供应链全球布局。“要支持有实力的企业走出去深度融入全球产业链体系，构筑互利共赢的产业链供应链利益共同体，塑造国际合作和竞争新优势。”工信部总工程师田玉龙说。

专项行动刻不容缓

“补链强链专项行动是新形势下供给侧结构性改革的一项重要内容。”南京大学长江产业经济研究院院长刘志彪认为，现在的供给侧结构性矛盾，已经不是主要表现为去产能、去库存、去杠杆等问题，而是主要表现为产业链中的某些关键产品、核心技术、重点环节的瓶颈和短板问题。如果不能通过补链强链专项行动解决这些瓶颈和短板问题，不仅产业链中的企业正常生产经营有困难，经济增长受到迟滞，高质量发展也会成为“空中楼阁”。

当前，各地已在积极行动。比如，天津市近日印发《产业链高质量发展三年行动方案（2021—2023年）》，明确要做强7条“强链”、壮大2条“新链”、延长3条“短链”，并已为这些产业链条安排了首批成熟项目，项目总投资达3481亿元。再如，重庆市日前出台《“十四五”时期重点发展的33条产业链关键重要技术需求》，对产业链存在的技术软肋逐一提出补强措施。如对于软件产业，提出企业要加强云操作系统、云数据库等平台软件技术，以及鉴别认证、漏洞扫描等信息安全软件技术。

盘和林认为，从各地补链强链的做法来看，都在着手解决关键产业链节点企业的融资难题，资本越来越关注关键技术型企业。此外，各地纷纷结合自身区域产业特色，推出适合本地区的关键行业扶持政策，通过新基建和投资带动关键产业发展。

补链强链尤其要注意培育“专精特新”中小企业。刘志彪表示，产业链中可能被“卡脖子”的某些关键产品、核心技术、重点环节，往往都是由具有“小巨人”潜力的“专精特新”企业提供的。

当前，我国正大力支持“专精特新”型中小企业发展。“只有这些企业获得充分的发展，一大批中小企业能形成自己的核心竞争力，培育各自特色产品，才能从根本上提升我国产业链供应链的质量和水平。”许召元说。

(责编：赵超、陈键)