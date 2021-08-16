于泳

原标题：信用卡竞争从线下转到线上

近日，有媒体报道称手机厂商vivo正在注册“vivocard”商标，业内人士预计，vivo的这一动作或许是在为推出数字信用卡做准备。

去年下半年以来，以银联无界卡、中信银行Huawei Card为代表的数字信用卡先后推出。无论是借助卡组织的强大实力，还是依托手机厂商的庞大用户群，都说明商业银行在信用卡领域的竞争已经从线下实体卡进入到了线上数字信用卡阶段。

数字信用卡和普通信用卡最大的不同是没有实体卡片，但有虚拟卡号、安全码、有效期等基本信息。数字信用卡既可以绑定第三方支付，也能借助手机NFC完成支付。数字信用卡最大的优势在于支付的便捷性和安全性。银行在完成面签审核的前提下，可以实现“空中发卡”，无需再寄送实体卡片。如果是银行的已持卡客户甚至可以实现秒速领卡。此外，因为没有实体卡，可以从根本上避免卡片丢失或被恶意复制引发的盗刷风险，持卡人还能在手机端设置消费额度、消费时段，用卡安全性大大提升。

记者在采访中了解到，自2020年9月首发上市以来，中信银行与华为钱包合作推出的Huawei Card用户市场反响积极，截至今年7月底申请量已超过400万张。Huawei Card还特别推出定制化特色功能，用户可申请定制卡号、特色卡面，让数字信用卡的呈现形式不再千篇一律，成为持卡人的专属信用卡。

中信银行信用卡中心有关负责人在接受经济日报记者采访时表示，Huawei Card的面世具有标志性意义，它使信用卡脱离了对实体卡片的依赖，让智能手机成为信用卡载体，从实体走向电子化。信用卡在历经实体卡1.0时代、绑定第三方支付的2.0时代之后，迈入了信用卡与手机合二为一的3.0时代。

信用卡研究专家董峥认为，移动支付是当今主流的支付方式，银行卡也面临着“卡基支付”向“账基支付”的转变过程。移动支付无论是手机闪付支付，还是扫码支付都需要绑定银行卡，再通过移动终端配合来完成支付，银行卡的数字化正是移动支付时代对实体卡形式的补充和场景的延伸。

如果说商业银行与手机厂商的合作看中的是庞大的用户群体，那么中国银联联合工商银行、农业银行、浦发银行等推出的无界数字卡，则体现了银行业依靠金融科技，主动拥抱数字化的决心。来自中国银联的数据显示，无界数字卡自推出以来，为商业银行拓展了发卡数字化契机。截至目前，结合多种数字化消费场景，已有23家银行发行31款无界卡，累计发卡量超过1100万张。

多位业内人士表示，商业银行积极推广数字信用卡，降低获客和发卡成本也是重要的考量因素。在信用卡的跑马圈地时代，线下办卡曾经是银行获客的重要渠道，很多消费者对办信用卡送小礼品的场景还记忆犹新。随着持卡人消费习惯的改变，特别是近两年受到新冠肺炎疫情的影响，线下办卡的获客方式受到冲击。在疫情防控措施最严格的时候，部分城市当月新增客户数更是降至冰点。

对银行而言，如果能够实现大规模空中发卡，对于新客户的拓展和老客户的维护都有很大帮助。此外，一张实体信用卡从申请、审批，再到制卡、邮寄到客户手中，耗时需要一周以上。整个流程下来，银行为这张卡付出的成本超过50元。与之相对的是，如果发行数字信用卡，虽然对银行数字化和风控系统的要求更高，但长期节省下来的人工成本和物料费用不可小觑。

可以预见的是，随着数字信用卡的试水和取得的不俗业绩，信用卡行业从实体卡到数字化的进程越来越快，脚步也越迈越大。与此同时，金融科技在信用卡业务中的应用已经遍布全流程，更为信用卡在新时期的发展提供了新的市场机遇。

(责编：赵超、陈键)