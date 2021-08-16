李华林

原标题：减税降费“礼包”分量足落地准

编者按 A股上市公司半年报近日陆续披露。透过上市公司半年“成绩单”，我们看到资本市场为中国经济注入的强劲活力。财金版从本期开始将推出相关报道，敬请关注。

截至目前，翻开已披露的A股上市公司2021年半年度报告，“减税降费”成为一些公司提及最多的名词之一。政策红利下，一些上市公司经营成本降低、业绩明显提升、研发投入加大……“放水养鱼”效应得到体现。

为帮助市场主体减负担、稳预期，我国今年继续优化和落实减税降费政策，保持必要支持力度，上市公司作为重要的市场主体也分享到这一红利。那么，减税降费带给上市公司哪些获得感？税费红利是否激发了创新动力？未来还应如何更好地满足企业需求？

提振上市公司业绩

对小微企业“精准滴灌”、助力制造业企业转型升级、激发高新技术企业创新动能……“今年的减税降费‘礼包’分量足、落地准，更注重跨周期调节，更多旨在解决国民经济发展中的长期性问题，比如支持包括上市公司在内的企业高质量发展等。”中国财政科学研究院研究员白景明表示。

从上市公司陆续披露的2021年半年度报告来看，政策效应正在逐步显现。上半年，大部分上市公司税费负担有所减轻，业绩普遍回升，且不少企业业绩恢复强劲。根据同花顺iFinD数据显示，截至8月12日，沪深两市已有500家上市公司披露半年报，其中有254家公司净利润同比增长超50%；同时，这500家公司支付的各项税费合计1216.7亿元，占营业收入的5.27%，较去年同期有所下降。

具体到各家上市公司的半年报中，减税降费的红利成为更生动实在的注脚。例如，苏州东山精密制造股份有限公司半年度报告显示，公司营业收入140.05亿元，同比增长23.50%；归属于上市公司股东的净利润6.05亿元，同比增长18.25%。梳理其报告可以发现，公司及多个子公司享受到的高新技术企业等税收优惠，助力其经营成本降低、业绩增长。

许继电气股份有限公司半年度报告显示，公司盈利能力和现金流管理水平持续提升，营业收入49.54亿元，同比增长19.61%，归属于上市公司股东的净利润4.29亿元，同比增长21.19%。这主要得益于多个方面的利好，包括公司部分企业获得高新技术企业税收优惠、小型微利企业税收优惠等政策支持。

江苏博云塑业股份有限公司上半年公司主营业务保持良好的增长态势，在总结主要业绩驱动因素时，博云塑业表示，一系列国家政策和减税降费等资金方面的大力支持，为公司发展营造了良好的营商环境，提供了强有力的支撑，指明了未来发展方向。

“从实际实施效果看，今年的减税降费政策有效帮助企业对冲外部不确定风险，企业经营成本下降，资产负债状况改善，生产经营效率提高，市场主体活力得到有效激发，进一步扎牢了经济发展根基。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示。

惠及制造业企业

记者梳理发现，目前来看，半年报业绩报喜的上市公司大多分布于化工、机械设备、电子、医药生物、汽车等行业，减税降费红利更多惠及了制造业企业。

“今年减税降费政策重点在于为企业纾困解难，新的结构性减税降费政策更多倾向于中小微企业和制造业领域，尤其强化对小微企业、制造业和科技创新的支持，注重提升企业的获得感，由此制造业企业受益最大。”刘向东分析。

具体来看，针对制造业企业的税收支持是非常具体的。比如，将制造业企业研发费用加计扣除比例提高到100%，并且允许企业按半年享受加计扣除政策；把运输设备、电气机械、仪器仪表、医药、化学纤维等制造业企业纳入先进制造业企业增值税留抵退税政策范围，实行按月全额退还增量留抵税额，等等。

这对不少企业来说，意味着真金白银的“大红包”。浙江春风动力股份有限公司财务负责人冯骏告诉记者，初步计算，今年公司将新增享受加计扣除额达7950万元，节省出的这笔费用，为公司投入创新研发腾挪出了资金空间。

减税降费鼓励企业将更多资金用于研发投入和技术创新，进而推动企业转型升级、提升竞争力。今年以来，不少企业加快了新品研发、关键核心技术攻关的步伐。比如，华辰精密装备（昆山）股份有限公司半年报显示，上半年研发投入1071万元，同比增长30.28%，公司拥有一支从工艺分析、研究设计到装配测试的技术研发创新团队，以及61项专利和8项专有技术，行业竞争力得到较大提升。

东山精密公司将技术创新放在企业发展的重要位置，持续加大对新材料、新技术等的研发投入，上半年研发费用4.6亿元，同比增长33.76%，公司目前拥有数百项专利和授权。

“减税降费政策的持续实施，为企业提供了最为直接的经济支持，让企业能够在市场经济中轻装上阵，极大鼓舞了我们进行科技创新的积极性。”陕西建工控股集团总经理毛继东表示，技术创新是企业取得成功的关键因素，陕西建工近期将成立数字科技公司，将重心更多放在研发与科技创新之上。

企业创新热情迸发，也给高端制造业快速发展带来希望。根据国家统计局数据显示，今年上半年，制造业投资同比增长19.2%，两年平均增长2%；高技术制造业利润更是同比增长62%，两年平均增长36.2%。

提升财政政策效能

减税之外，为进一步帮助企业应对挑战、渡过难关，今年我国还持续实施降费措施，继续阶段性降低失业保险、工伤保险费率，取消港口建设费，降低航空公司民航发展基金征收标准等。“在前期减税降费规模不断放大的基础上再加码，这很不容易，体现出政府提振市场主体信心、稳定经济发展预期的决心。”白景明表示。

应该看到，虽然上市公司半年报喜讯频传，但当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，企业对持续减税降费的呼声依然较高，市场主体恢复元气、增强活力，还需要再帮一把。

对此，财政部门已做出相应部署。近日，在提及下半年财政工作重点时，财政部部长刘昆表示，预计今年全年为市场主体减负将超过7000亿元，下一步将坚决落实落细减税降费政策，着力优化落实机制，提升政策实施效果，清理规范各类违规涉企收费，坚决不收“过头税费”，防止弱化减税降费红利，让企业有更多获得感。

“下半年减税降费的关键在于坚持好已有的政策，保证把它落到实处，绝不能跑偏、绝不能放松。”白景明表示，同时要继续大力支持小微企业，小微企业不仅关乎亿万人民的就业和生活，作为产业链大动脉的“毛细血管”，也是上市公司的重要支撑，上市公司尤其是大型制造业企业的发展，离不开小微企业庞大供应链的托底。

刘向东认为，接下来应在激发企业增加研发投入方面加大力度，以促进企业转型升级和长远发展，“减税降费政策要结合产业扶持政策，重点支持创新型产业和专精特新中小企业，营造公平宽松的政策环境，进一步激发企业练好内功，夯实自身竞争力，依靠持续不断的研发投入，培育竞争新优势”。

业内专家表示，在经济持续稳定恢复和企业盈利持续向好的情况下，未来的减税降费政策重点，或许更多在于提高政策的精准性和有效性，寻找更为精准的发力点，更好地为企业纾困解难，持续激发市场主体活力。

(责编：赵超、陈键)