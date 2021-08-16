冯其予

原标题：持续发力领跑外贸新业态

从天津市着力打造跨境电子商务产业链和生态链，到福建省将跨境电商作为外贸转型升级重要抓手，再到武汉市引导制造业企业加快拓展海外销售渠道……跨境电商持续发力，正有力推动我国外贸高质量发展。

快速增长的数据凸显出跨境电商良好的增长态势。2020年，我国跨境电商进出口额达到了1.69万亿元，增长31.1%。今年继续保持了两位数的高速增长，前6个月实现了8867亿元，增长速度是28.6%。

商务部副部长任鸿斌不久前表示，日前印发的《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》主要提出六种新业态，“其中跨境电商是当前发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的一种外贸新业态”。

那么，跨境电商“领跑”外贸新业态的动力何在？

最大的优势在于我国跨境电子商务政策体系“四梁八柱”基本形成，快速增长的体系初步建立起来。2015年以来，国务院分5批设立了105家跨境电商综试区，基本覆盖全国，形成了陆海内外联动、东西双向互济的发展格局。

不仅如此，还形成了一系列行之有效的“打法”。特别是跨境电子商务综合试验区“六体系两平台”等成熟经验做法在全国范围内复制推广。“六体系两平台”主要是信息共享、金融服务、智能物流、电商诚信、统计监测、风险防控等监管和服务的“六体系”，以及跨境电商线上综合服务和线下产业园区“两平台”。我国为此量身定制了近百项支持政策，初步建立起适应跨境电商发展的政策框架。商务部和海关总署、国家口岸办还依托国际贸易单一窗口，建设了全国版、总对总的跨境电商线上综合服务平台。

在快速发展的同时，跨境电商企业出口渠道也更加多元，有的依托大型电商平台开展业务，有的自建独立站开拓市场，还出现了像直播“带货”、大数据营销等新型商业模式。一批中国企业和中国品牌获得了国际市场的认可，“中国经验”“中国方案”已经成为世界跨境电商发展的新样本，也为各个国家发展电商提供了借鉴。

眼下，跨境电商已成为外贸发展的新动能、转型升级的新渠道和高质量发展的新抓手。接下来，应当从政府和企业等不同层面着手，推进我国跨境电子商务高质量发展。

从政府层面看，一方面应扎实推进跨境电商综试区建设，更好地发挥综试区对跨境电商的示范引领作用，以创新破解深层次矛盾和体制性难题，培育外贸竞争新优势，促进外贸业态融合和贸易产业融合，带动各地开放型经济发展。另一方面则要进一步完善跨境电商发展支持政策。研究制定跨境电商知识产权保护指南，优化跨境电商零售进口商品的清单，便利跨境电商进出口的退换货管理。

从企业层面看，则需进一步增强自身的核心竞争力。要通过新一代信息技术提升和拓展企业在产业链中的优势环节。同时，也要用好跨境电商政策，海外供应商选择合适的合作方式，打通生产、流通与消费的各个环节，逐步实现向提供全流程优质服务的转变。通过不断加强政企协作，共同推动跨境电商发展。

(责编：赵超、陈键)