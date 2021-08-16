人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

网约车，额外收费补“损失”是不明智的

赵晓明
2021年08月16日08:35 | 来源：检察日报
小字号
原标题：网约车，额外收费补“损失”是不明智的

　　近日，有网友爆料，其乘坐网约车时被司机要求额外支付4元钱“空调费”。事后相关网约车平台均表示收费标准中并没有“空调费”这一说法，司机若绕过平台额外收取空调费用属违约行为。8月14日，相关网约车平台发布致歉声明，目前涉事司机已被暂停服务（据8月14日腾讯新闻消息）。

　　由此，“网约车额外收费是否合理”“如何规范网约车经营”再次成为话题。据相关资料显示，并非所有网约车平台都将空调服务及空调费用相关问题明确写入服务协议中，在违约责任条款中也并未明确列举违反相关规定后司机要承担的责任，服务协议有明显的滞后性。因此，要阻止网约车乱收费现象，在充分保障网约车司机权益的条件下，明确平台收费标准，及时将空调服务明确写入服务协议，建立司机、平台和乘客三方共同担责机制，必要时也可将平台经济与司机个人信用体系挂钩，这样就可以有效规范网约车司机行为。

　　值得注意的是，网约车司机额外收取费用不仅直接影响乘客出行体验，还可能涉嫌违法。网约车作为一种服务消费，一般认为，乘客与平台形成中介合同法律关系，平台向乘客提供的中介服务依法受到保护。根据民法典第962条规定：中介人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。中介人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况，损害委托人利益的，不得请求支付报酬并应当承担赔偿责任。因此，在司机没有提前明确告知的情况下，网约车空调服务应当属于约车服务民事合同行为中所包含的服务，网约车司机额外收取“空调费”，属于违法行为。因此，网约车司机想用额外收取“空调费”来避免“损失”的行为不仅不明智，还将承担相应的法律责任。

　　要从根本上阻止网约车类似的不规范收费现象，需要社会共同发力。网约车平台除了要规范收费标准，切实保障司机权益，避免将不合理的成本转移给消费者外，也要从根本上强化从业人员职业技能和道德素质培训，提升和完善网约车司机准入门槛和退出机制；建立和完善消费者投诉和举报机制，降低消费者维权成本，让消费者敢于维权、方便维权，不能让维权只是口号，更要见诸行动；与此同时，相关部门更要与网约车平台形成投诉举报的信息共享机制，切实规范网约车平台和司机的行为，依法保障乘客的乘车权益，让乘客享受到该有的乘车服务体验，更让网约车展现自身“服务”形象。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
全国供销合作社系统迅速行动 全力做好抗疫保供工作
　　人民网北京8月15日电 （记者李彤）记者从中华全国供销合作总社获悉，面对严峻复杂的新冠肺炎疫情防控形势，供销合作社系统迅速行动、统一部署，全力以赴做好疫情防控、民生物资保障、农资供应服务、农产品销售等各项工作，以实际行动为打赢疫情防控阻击战贡献供销力量。 加强组织领导  迅速部署安排 疫情就是命令，防控就是责任。…
动力电池企业纷纷加码布局 业内：应稳健扩产均衡发展
　　人民网北京8月15日电 （记者毕磊）新能源车产业的起步，让动力电池成了行业关注的焦点。今年以来，国内动力电池企业也纷纷建厂。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部