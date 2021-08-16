张鑫

原标题：多领域国货再迎“觉醒时代”

近日，李宁公布了上半年业绩，期内净利润同比大涨187.2%。而此前“一捐成名”的鸿星尔克同比更是创造了销量增长52倍的惊人数字。反观日前公布财报的阿迪达斯，大中华区则罕见出现负增长，其CEO坦承，目前中国消费者的需求不再像此前跟风洋品牌，更倾向于本土品牌。北京青年报记者注意到，中国消费者用脚投票，表明国货再迎“觉醒时代”。

在龙湖北京长楹天街里，中外运动品牌被集中安排在东区一层，而中国李宁的门店人气最高。在领展购物广场，阿迪达斯三叶草虽然就在卖场一层，但上周末的人气却远比不上位于商场四层、与多个品牌设立于同一区域的鸿星尔克。一到周末，顾客想要进去看看鸿星尔克还得“错峰”，结账的队伍更是排到了隔壁洋品牌的门口。“我是特意来这儿购物，就为支持鸿星尔克。”一位年轻顾客表示，他目前更愿意购买国货。“买了就知道，国货质量也很好，设计更具中国风，穿出去也有个性。”

北青报记者查询大众点评网数据了解到，目前在通州地区的运动户外热门榜上，李宁位列第一，鸿星尔克排第三。

据悉，今年“京东618”，国货国潮占据销售C位，国货成交额和用户数分别高出国际品牌7%和8%。天猫平台仅六一当日，就有755个产品成交额破百万，其中70%为新国货品牌，新国货已然成长为新消费的主角。

阿里研究院发布的《2020中国消费品牌发展报告》显示，2019年，线上中国品牌市场占有率达到72%。其中，医药健康、美妆个护、食品行业线上中国品牌市场规模同比增幅位居前三，分别为38.5%、36.7%和31.5%。另据北京市商务局的数字，今年上半年，共有434家首店（含旗舰店）落地北京，其中中国品牌360家，占比约83%。

北京市商务局相关负责人分析，当下，北京正推进国际消费中心城市培育建设，打造一批具有国际影响力的本土自主品牌，顺应消费者对国货的新期待。中国人民大学经济学院教授黄卫平表示，北京是一个包容开放的城市，欢迎中外品牌同台竞技。国货品牌消费升温，表明北京消费再次迎来了“觉醒时代”。与过去相比，中国本土制造的商品质量显著提升。北京作为新消费城市的试点，新一代青年对国货品牌的认可，代表着更加理智、更加阳光的消费理念，也显示出了中国的文化自信和道路自信。北京必将建成国际消费中心典范城市。

(责编：赵超、陈键)