马嘉辛

近期，监管部门对多家银行开具罚单，剑指信用卡业务。其中，对中国银行开出160万元罚单，主要由于其存在信用卡授信违规流向房地产领域，存在对信用卡资金流向监管不到位。

数据显示，截至2021年6月30日，银保监会累计对1420家金融机构进行处罚，没收罚款高达11.55亿元。其中，信用卡业务更是成为“重灾区”。据悉，在一季度，银保监会及其派出机构累计接受投诉78414件，其中对于信用卡业务投诉占比为54%，超过半数。

在业内看来，近年来的信用卡市场发展迅速，百花齐放，却也面临诸多“后遗症”问题。在存量市场竞争加剧的格局下，银行要继续贯彻数字化转型措施，也要平衡规模扩张与资产质量之间的适度平衡。随着信用卡授信政策日趋严格，授信的使用方向将会越来越“狭窄”。

信用卡数量达7.84亿张

近期，多家银行不断加大对信用卡业务的整治与规范。

“目前，信用卡审批确实出现趋严的倾向，且部分额度遭到调降。”消费金融专家苏筱芮对《国际金融报》记者指出，有不少信用卡开始封杀支付机构MCC（收单编码）以防范积分套取风险，“套现”“以卡养卡”既加剧了市场投机风气，使信贷资金空转，也加重了持卡人的经济负担。

近年来，信用卡作为银行最看重的零售业务发展蓬勃，其中无论是国有商业银行还是股份制银行，均靠信用卡业务创造了可观的利润，这也是银行不断加码信用卡业务的重要原因。

从市场来看，如今的信用卡市场呈现百花齐放、百家争鸣的局面。据悉，工行、建行、中行、农行、交行、招行六家各自的累计发卡量均超过一亿张。根据央行数据，截至2020年末，人均持有银行卡6.4张，截至2021年3月末，签发的信用卡数量已高达7.84亿张。

然而，信用卡业务快速发展的同时，却面临很多“后遗症”问题。某银行从业人员对《国际金融报》记者表示：“近年来，商业银行的信用卡业务屡屡被投诉，包括征信、息费、分期及催收等问题投诉不降反升，信用卡投诉已经成为压在银行身上的一座大山，难以逾越。”

信用卡业务屡遭投诉

在业内看来，银行业务投诉量高企既与客户自身因素有关，也源于银行的经营发展战略问题。

苏筱芮认为：“投诉高企不降有银行自身零售属性带来的客户基数较大因素，同时也说明后疫情时代，部分银行仍然采取较为积极策略来获取新用户，或成为其资产质量承压原因之一。”

“当持卡人开卡并正常使用后，银行便开始打起持卡人的小算盘，甚至通过套路来想方设法地从持卡人身上赚钱，尤其是银行的信用卡分期业务，屡屡登上信用卡业务的投诉榜单。”消费者程明（化名）告诉《国际金融报》记者，个别银行还存在诱导客户办理信用卡分期的情况，“隔三差五就会有电话要求用户办理分期，可以说，严重影响了用户对于信用卡的体验感受。”

从银保监会发布的2021年第一季度银行业消费投诉情况来看，涉及信用卡业务投诉总共为42315件，在银行业投诉中占据着较高比例，占投诉总量的54%，信用卡投诉问题缠身的银行不在少数。其中，工商银行信用卡业务投诉量位列国有大型商业银行第一位，与信用卡有关的投诉达到2724件，交通银行紧随其后，排在第二。股份制银行中，招商银行、中信银行、浦发银行的信用卡业务投诉量位列前三。

金融专家莫开伟表示：“现在银行内存在的乱象不少，比如发卡对象混乱，授信额度随意，信用卡使用中存在消费陷阱，以及‘刷爆’信用卡不提醒等，各大银行对此应该加强管制。”

“投诉问题需要辩证看待，银行确实存在有待改进的地方，但也不排除部分用户拥有‘巨婴’心理，一言不合就投诉、不合心意就投诉。”苏筱芮指出，当前市场上也存在“反催收联盟”现象，“它们对金融机构而言是极大威胁，机构应在‘反催收联盟’的恶意投诉方面加大治理。”

严防信用卡“套现”

除去高企不下的“被投诉”问题，“套现”“以卡养卡”也成为制约信用卡业务发展的拦路虎。

央行数据显示，截至7月份，银行内逾期半年尚未偿还的信用卡逾期债务总额高达892.2亿元。从银行数据来看，如渤海银行的信用卡不良贷款已经超过6%，特别是在疫情期间，这将影响银行的资产质量。

为此，多家银行已出手整治。2021年6月，中国银行发布相关公告表示，根据国家监管要求，从6月20日开始，对信用卡的审批发卡和交易进行监管。其中特别提到，如果持卡人在使用信用卡的途中出现违规交易，将会依法作出处罚。

兴业银行在7月份也发布了类似公告，呼吁广大储户要合理使用信用卡，不能将授信额度用于房产、经营，更不能进行违规套现。平安银行、光大银行、华夏银行和农业银行也相继发布公告，表明信用卡仅限于日常消费，不能用于投资、理财等非消费领域。

“存量市场竞争加剧的背景下，银行一方面需要继续贯彻数字化转型的各项措施，另一方面则需要在规模扩张与资产质量之间保持适度平衡。”苏筱芮表示。

谈及对消费者的建议，苏筱芮认为，持卡人需要规范用卡行为，规避“套现”“加杠杆”等投机行为，也不能将信用卡资金用于买房、经营等渠道，需关注信用卡存在的小额消费属性。

与此同时，有专家建议，持卡人在使用信用卡的时候，应该要树立健康的消费观，不要被超前消费误导，更不要触碰银行的监管红线。而且还要注意保护自己的隐私，别让信用卡成为钱包里的“定时炸弹”，比如不要随意点开诈骗分子发送的短信链接，也不要轻易在网上给他人转账，尤其是要保护好自己的个人身份信息，不要让他人有机可乘。

(责编：赵超、陈键)