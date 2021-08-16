夏悦超

随着今年市场风格的迅速轮动，“宁”指数为代表的个别板块唱起了独角戏，其他没行情的板块只能干瞪眼，热门的行业赛道不仅被更多投资者追逐，也被公募基金经理争抢布局。

从二季度基金重仓股的数据统计来看，新能源、半导体成为了众多公募基金经理的心头好，其中包括一些与新能源等主题无关，却剑走偏锋抱团相关热门股的基金。这背后的原因一方面是迫于短期业绩压力，另一方面则是投资者的购买偏好。但摆在基金经理面前的主要问题是，在履行好合同约定的前提下，如何应对市场发出的“风格漂移”的质疑之声？

谁在持有

记者了解到，今年以来，行业的迅速轮动让更多主题基金应运而生，近期还将有更多与新能源有关的主题基金等候发行或上报注册材料。之所以被称为主题基金，是因为有些基金的名称中就带有显著的投资范围，比如新能源、医药、消费等，也有些是基金的合同中明确提出了具体的投资方向等。

占据热门赛道，收益显著的主题基金背后的持有人主要来自哪方？

从去年末的数据来看，答案是个人投资者。目前暂未公布基金2021年半年报，但可以从2020年年报窥探出投资者结构，在去年年度业绩涨幅排名前100的基金，个人投资者平均持有比例超过80%，最大持有比例达到100%。其中，业绩靠前的热门主题基金被个人投资者持有比例相对更高，比如，农银工业4.0、农银新能源主题、创金合信工业周期、工银高端制造、中欧先进制造等，从这些基金的名称中便能大概知晓该基金的投资方向。

从股票型ETF的投资者持有比例可以发现，去年年末份额超过100亿份的ETF中，除了上证50ETF和国企ETF外，其余ETF均是证券、半导体和5G主题，这部分ETF的个人投资者持有比例占总数一半以上，而上证50ETF的个人投资者持有比例不到20%。

有业内人士认为，普通投资者之所以会追逐行业主题基金，可能看中的是某个行业未来发展的潜力，这会让他们做出对某个行业主题基金的加仓操作。也就是说，买行业主题基金更多的是买背后投资的行业景气度。但押注单一行业，除了显著受益外更多的是风险。

被迫“漂移”

记者注意到，有一部分基金今年的净值涨幅与热门主题基金业绩相近，比如文体健康、互联网、教育等主题，这些主题所对应的行业板块出现了大幅回调，但基金却逃过一劫。这是因为基金经理对重仓股的调整已经超出了基金名称中所包含的主题，选择了当下更受资金青睐的热门赛道。

虽然未违背基金合同约定，但这样“风格漂移”的调仓操作并不讨喜，反倒让有些投资者难以接受，并表示“选择主题基金是因为看好该行业未来而投资，但基金经理为了热门赛道被迫调仓，还不如选择对应赛道的指数基金”。

实际上，不到一年时间，市场风格历经了白酒、医药、半导体、新能源轮番上涨的结构性行情。从部分基金净值的涨幅来看，持股的行业集中也使得相关基金均获得了不错收益，比如去年重仓新能源、医药、消费等主题的基金，但这确实增加了前述行业之外其他行业的投资难度。

记者从一些非热门主题基金的二季度重仓股中发现，前十大名单中已经出现了不少“宁”指数为代表的热门赛道股，一些投资中小盘的基金，却在重仓股内加入了市值超过1000亿甚至2000亿元的大盘股。

某位掌管非热门主题基金的基金经理却配置了热门赛道股，但他在基金二季报中也表示了自己的迷茫，“在目前市场环境中，股票整体估值水位较高，部分板块处在历史最高的估值分位，各行业质地优秀的标的得到市场的积极认可和热情追捧，导致龙头股获得了比较高的估值溢价。这些因素增加了我们未来的投资和选股的不确定性。”

有意思的是，该基金经理未在季报中表达基金主题所在行业的策略分析，更多的是指向了正处于行业拐点的新能源为代表的制造业。

警惕风险

行业主题投资的冷热交替，造就了一部分主题基金被迫偏离名称中的赛道，这使得“挂羊头卖狗肉”的说法近期又在基金圈广为流传，行业主题基金对基金经理和投资者都会带来哪些困扰呢？

“今年来，整个市场的结构化特征比较明显，所以我们也观察到了一些以行业主题为名的基金，会重仓与基金名称不符的赛道个股。”私募排排网基金经理胡泊在接受《国际金融报》记者采访时表示。

胡泊认为，对于上述现象，应当从两方面来看待：

一方面，基金投资范围要以基金合同的约束为准，很多带有主题字眼的基金，可能其投资范围会更广，并不会局限于基金名称的限制，所以投资者并不能完全凭借基金的名称来做投资决策判断。

另一方面，不按照基金名称来进行投资会给人一种“挂羊头卖狗肉”的体验，无论是投资者不理性还是基金为了获得更好的业绩表现，均不利于基金行业的健康发展。

胡泊表示，近两年的风格切换吸引了大批选择行业主题的投资者，从前两年以蓝筹大白马的核心资产为主的投资赛道，到春节后以新能源、芯片、光伏为代表的科技成长股赛道，风格差异确实是导致相关行业主题基金有了比较强的投资价值，尤其是现在指数化投资已经深入人心，进一步提升了行业主题基金的吸引力。

对于风格的切换，圆融投资股票部总经理王将告诉记者，虽然市场主线从去年的“茅”指数变成了“宁”指数，但背后原因并不是市场生态和审美发生了趋势性变化。而是在同样的定价机制下，低利率环境造就了去年“茅”指数的整体提估值，但今年2月份以来，对长端利率上行的担忧使得中短期业绩增速占优的“宁”指数出现超额收益，背后都是DCF现金流贴现。

也正是在快速切换的行业风格下，王将认为，这可能会对行业主题基金的基金经理造成一定困扰以及净值产生波动，这会考验基金经理风格的一致性。但对投资全行业的基金经理而言，投资策略没有本质变化。

胡泊认为，从基金经理角度来说，行业主题基金的基金经理坚持自己行业和风格配置，做出相应的超额收益即可，而且相对来说也比较容易。但对于更多主观性的基金经理来说，眼下交易难度其实是在增大，坚守自己的能力圈，然后给投资者提供一个良好的配置工具可能会是更好的选择。如果基金经理想解决所有的问题，把握整个市场风格赛道的切换，难度相对来说太大，一旦触碰到自己不擅长的领域，反而有可能会因此产生风险。

(责编：赵超、陈键)