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8月11日，国金证券60亿元定增预案出炉，重资本业务、风控、偿债等成为募资用途的关键词。此外，实控人承诺不参与认购本次非公开发行的股票。

再融资新规利好下，在发展机遇面前，“内外”竞争危机也同在，券商机构纷纷融资“补血”拓宽业务实力。据《国际金融报》记者统计，今年以来，已有4家券商完成实施定增，但募资额缩水明显。还有8家券商正在定增募资路上，共计涉及677亿元资金。

实控人不认购

根据国金证券非公开发行A股股票预案，此次发行股数不超过7亿股（含7亿股），募资总额不超过60亿元（含60亿元）。根据去年落地的再融资新规，国金证券发行价格不低于定价基准日20个交易日股票均价的80%，发行对象不超过35名特定对象。

值得注意的是，国金证券强调：“公司控股股东及其一致行动人、实际控制人承诺不参与认购本次非公开发行的股票。”

关于募资具体用途方面，重资本业务、风控、偿债等成为关键词。国金证券拟不超过20亿元投向资本中介业务，不超过15亿元投入证券投资业务，拟向全资子公司增资不超过5亿元，拟在信息技术及风控合规投入方面投入不超过5亿元。此外，补充营运资金及偿还债务方面计划投入不超过15亿元。

就国金证券股价表现来看，前几日伴随着金融板块“回升”也略有回暖，8月11日股价低开低走，跌幅超过6%报10.82元/股，当日PE（TTM）为17.56倍，市值达327亿元。券商板块年内震荡下跌，国金证券也走出同样步伐，对比2020年12月初最高19.36元，股价已跌去8.54元/股。

募资“缩水”明显

伴随着系列改革举措的出台，证券行业未来发展前景充满想象空间。与此同时，证券机构也面临来自“内外”的压力，一是外资券商进入中国本土市场，中资券商也正积极走向国际，“同台竞技”是趋势；二是行业内分层分化的白热化竞争态势加剧，资本规模无疑是证券机构拓展业务和抵抗风险的重要实力体现。

《国际金融报》记者统计Choice数据获悉，自去年再融资新规落地，再加上股市行情表现好，券商板块大涨，券商定增动作频频，去年中信证券等10家券商落地定增，募资金额总共810.72亿元。头部券商占多数，实际募资金额超过100亿元的共计4家。

2021年以来，券商仍在积极通过定增募资“补血”，但实际募资金额“缩水严重”。西部证券、天风证券、浙商证券、湘财股份先后完成实施定增，预计募资总额共计350亿元，而实际募资共计202.21亿元，尤其是浙商证券募资规模由最初的100亿缩减至28.05亿元。

还有多家券商正在定增的路上，共计涉及677亿元资金。截至当前，国金证券、长城证券定增预案获得董事会批准；锦龙股份6月底定增预案获得股东大会批准；国联证券和东兴证券的定增预案获得证监会批准。

对于年内券商定增募资缩水明显的原因，申万宏源首席市场专家桂浩明此前接受《国际金融报》记者采访时表示，一是跟市场资金面、投资偏好等大环境有关系。定增市场人气相对不高，也出现定增破发现象，投资人对此兴趣不大。二是跟券商股疲弱行情有关。尽管定增价格打八折，投资人最短锁定期为6个月，但券商板块经历年初大涨后不断下跌，短期趋势或面临调整，这意味着有亏损的可能性，券商找不到合适的投资者，募资金额只能缩水。

“砸向”重资本业务

募资投向方面，拟定增的国金证券坦言，证券行业传统经纪业务占比日趋下降，国内券商开始摆脱仅依靠牌照和通道类业务的轻资产模式，资本实力对于券商发展质量、发展潜力和空间的重要性极大提升。

而记者通过梳理券商定增募资用途了解到，发展重资本业务是资金投入重要方向之一。

国金证券进一步解释道，在充分把控风险的前提下，公司适度增加资本中介业务的资金配置有助于相关业务规模的扩张，进一步优化公司收入结构，增强公司盈利能力。此外，近年来，证券公司投资与交易类业务已成为市场中不可忽视的一股力量。自营收入近年来已超过经纪业务，成为证券公司第一大收入来源。而与头部证券公司相比，公司的自营投资规模占比相对偏小，存在较大的提升空间。

某券商财富管理负责人李华（化名）在接受《国际金融报》记者采访时表示，在以净资本为核心的行业监管体系下，资本规模是决定券商竞争地位、盈利能力、抗风险能力以及发展潜力的关键因素，也是重要的基础。可以看到，券商纷纷通过再融资等方式进行融资补血，现实是券商机构的体量发展至今仍不及银行体量。无论是发展投行、经纪、资管等牌照业务，还是投入自营、两融等资金业务，在拓展业务发展方面，券商在竞争日趋激烈的情况下需要不断扩大资本金。

李华还指出，但是在发展重资本业务时，也要注意风险加剧的风险。事实上，近年券商计提减值额也在大幅提升，这与券商股权质押和两融风险相关。

(责编：赵超、陈键)