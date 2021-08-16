人民网北京8月16日电 （记者王震）据证监会网站消息，日前，证监会通报第二十八批首发企业现场检查有关情况。此次检查对象共包括7家首发申请企业，其中主板1家，科创板3家，创业板3家。总体来看,检查中未发现触及发行条件的问题，未发现重大信息披露违规，也未发现中介机构重大执业缺陷等问题。

检查结果也显示，部分首发在审公司存在会计处理不恰当、信息披露不充分、内部控制制度执行不到位等问题，部分中介机构存在履职程序不规范、底稿记录不完整等不足。对于检查中发现的问题，证监会一方面根据问题的性质，遵循重要性原则，依法不采取行政监管措施；另一方面，将存在的问题通报发行人及中介机构，督促其提高信息披露质量和执业质量。

记者了解到，上述7家企业是2021年1月《首发企业现场检查规定》出台后首批被检查对象，检查中重点关注发行人财务信息披露质量、存疑事项及中介机构执业质量，检查过程重点聚焦发行人关键业务流程及主要风险等内容。

证监会指出，对首发企业常态化开展现场检查工作，是严格落实IPO各环节全链条监管的重要举措；是督促中介机构勤勉尽责、审慎执业，发挥资本市场“看门人”作用的重要抓手；也是落实以信息披露为核心的证券发行制度，提升信息披露质量的重要手段。下一步，证监会将继续坚持以信息披露为核心推进发行审核工作，将现场检查工作常态化规范化，加强统筹协调，不断完善全流程监管机制，进一步明晰和统一检查处理标准，明确市场合理预期。

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