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国家统计局：7月就业形势总体稳定 25-59岁人群失业率与上月持平

2021年08月16日10:57 | 来源：人民网
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人民网北京8月16日电 （申佳平）“7月份，由于大学毕业生集中进入劳动力市场，一般6月份到7月份之间失业率的上升幅度会比较大。但今年来看，7月份和6月份比，失业率上升幅度比疫情前的水平是要低的，说明就业形势总体保持稳定。”在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖介绍，7月份，我国25-59岁的就业主体人群失业率是4.2%，与上月持平。

付凌晖指出，今年以来，我国就业形势保持总体稳定。随着经济恢复以及就业优先政策的实施，全国城镇调查失业率总体有所回落。总的来看，就业形势呈现以下几个特点：

一是新增就业继续扩大。1-7月份，全国城镇新增就业达到822万人，实现全年目标任务的74.7%。

二是失业率总体平稳。7月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比上月略升0.1个百分点。5.1%不仅低于上年同期水平，也低于2019年同期水平。7月份，由于大学毕业生集中进入劳动力市场，一般6月份到7月份之间失业率的上升幅度会比较大。但今年来看，7月份和6月份比，失业率上升幅度比疫情前的水平是要低的，说明就业形势总体保持稳定。其中，25-59岁的就业主体人群失业率是4.2%，与上月持平。

三是外出农民工就业保持总体稳定。二季度，外出务工劳动力总量1.8亿人，基本恢复到疫情前水平。7月份，外来户籍人口失业率5.0%，低于上月水平。

付凌晖谈到，就业整体恢复主要原因有以下几方面因素：

一是经济逐步恢复，用工需求增加。二季度，GDP两年平均增长5.5%，比一季度加快0.5个百分点。

二是新动能成长壮大，灵活就业在增加。随着双创快速发展，共享经济、平台经济快速成长，新业态新模式不断涌现，就业带动效应在增强。快递小哥、网络直播、网约车司机等灵活就业岗位在增加。

三是就业优先政策持续显效。持续推进企业减负、稳岗扩就业，实施高校毕业生就业创业促进计划，有序引导农民工外出就业，完善灵活就业人员的权益保障，以上措施都有利于促进就业稳定。

(责编：申佳平、吕骞)

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