8月16日，斗鱼发布的2021年第二季度财务报告显示，该季度斗鱼移动端MAU（季度平均活跃用户数）达6070万，总营收达23.37亿元，较第一季度环比增长8.6%；毛利润从第一季度的2.6亿增长至3.07亿，环比增长17.8%，毛利率为13.1%。同时，斗鱼该季度平均付费用户数达720万，较上一季度增长2.8%。

据斗鱼相关人士介绍，今年二季度用户规模保持有力增长，主要离不开高质量的电竞内容驱动：首先是抓住了重大赛事的流量机会，吸引了更多新玩家和老用户；其次是与头部游戏厂商保持深化合作外，还和更多中长尾游戏和新上线游戏建立深度合作，丰富了游戏内容品类，全面覆盖了各种类型的游戏用户；同时为满足重度用户更深层次的内容需求，平台还充分利用平台顶级职业选手、游戏大神主播资源，为用户推荐游戏铭文选配、装备选配等攻略，通过视频和图文教学，进一步提高了玩家的参与度。

该人士还表示，截至目前，斗鱼除直播外还扩充了视频、图文、社区等功能，同时容纳了UGC、PUGC、PGC（用户、主播、官方）内容，构筑了完整内容生态。第二季度，探索PGC内容创新和加强与游戏厂商联动，是该平台精细化运营、沉淀用户需求的两大火力方向：在扩充PGC内容方面，围绕主播IP打造带有“斗鱼出品”标签的系列化、精品化的PGC内容矩阵，极大增强了粉丝粘性。在社区运营层面，斗鱼仍坚持以“游戏厂商、主播和视频创作者、游戏玩家的需求关系”为切入点，游戏厂商、游戏媒体、视频创作者构建起个性化的运营场景。本季度积极引入众多游戏厂商，追踪不同游戏的生命周期，从测试阶段和游戏厂商深度联动，营造游戏相关热门话题，推出自制赛事、策划面对面等活动，提升社区活跃度和用户粘性。

斗鱼创始人、CEO陈少杰在展望未来时表示：“本季度核心运营数据继续保持稳定增长令人十分欣慰，未来斗鱼将一如既往的拓展在游戏产业链上下游的影响力，持续深耕直播、视频、图文内容以及社区生态。”

(责编：董童、李源)