原标题：中国首批绿色金融标准正式发布 兴业银行参与编制

近日，央行发布中国首批绿色金融标准，拉开了中国绿色金融标准编制的序幕。首批绿色金融标准包括《金融机构环境信息披露指南》（JR/T 0227—2021）及《环境权益融资工具》（JR/T 0228—2021）两项行业标准。兴业银行作为起草单位参与了上述两项标准的编制工作。

据悉，《金融机构环境信息披露指南》和《环境权益融资工具》两项标准由全国金融标准化技术委员会归口管理，填补了相关领域绿色金融行业标准的空白，为引导和规范金融机构环境披露工作、创设和推广环境权益融资产品，提供了强有力的标准支撑。

其中，《金融机构环境信息披露指南》旨在规范金融机构环境信息披露工作，引导金融资源更加精准向绿色、低碳领域配置，助力金融机构和利益相关方识别、量化、管理环境相关金融风险，助力我国经济社会低碳转型。《环境权益融资工具》则明确了环境权益融资工具的分类、实施主体、融资标的、价值评估、风险控制等总体要求，以及环境权益回购、借贷、抵质押贷款等典型实施流程，为企业和金融机构规范开展环境权益融资活动提供了指引，助力碳达峰、碳中和目标实现。

作为参与起草单位之一，兴业银行全程参与了标准的起草、讨论修改和审查报批，从行业实操角度积极献言献策。在环境权益融资领域，兴业银行自2005年起以国际碳排放交易为基础，推出节能减排融资、环境权益抵质押融资等金融服务，针对碳金融形成了涵盖结算、融资、中介、资产管理的综合服务解决方案。2021年7月，伴随全国统一碳市场的启动，兴业银行落地碳排放配额质押融资业务。在金融机构环境信息披露领域，兴业银行自2009年发布银行业首份可持续发展报告以来，不断提升环境与社会责任信息的披露程度。

(责编：曹淼、李源)