移动云今年上半年收入达97.21亿元 同比增长118.1%
2021年08月16日17:07 | 来源：人民网
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目前，北京国际音乐产业大会正在举行。据了解，中国移动作为大会官方储存伙伴，提供了免费的移动云服务。近日，中国移动公布的2021年上半年业绩报告显示，2021年上半年，中国移动营运收入达4436亿元，同比增长13.8%。DICT 收入达334亿元，同比增长59.8%。其中，移动云收入达97.21亿元，同比增长118.1%。
据中国移动相关人士介绍，今年上半年，该集团加快构筑云基础设施，聚焦重点产品、重点行业，持续推进“网+云+DICT”融合发展。移动云着力打造云网一体、云数融通、云智融合、云边协同的差异化优势，强化云资源产品能力、自主创新能力、基础服务能力，积极把握经济社会数字化转型加速的发展机遇，加速推进千行百业数智化转型。
(责编：董童、李源)
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