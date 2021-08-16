新华社北京8月16日电 题：保持稳定恢复有条件、有基础——从前7月“成绩单”看中国经济走势

新华社记者魏玉坤、邹多为

7月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.4%，社会消费品零售总额同比增长8.5%，货物进出口总额同比增长11.5%……

16日出炉的经济“成绩单”表明，走完上半程的中国经济，延续稳定恢复的积极态势。展望全年，面对持续演变的全球疫情和尚不牢固的国内经济恢复基础，保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，做好宏观政策跨周期调节，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，国民经济有望持续恢复、稳中向好。

“稳”的态势进一步巩固

“7月份，受外部不确定因素增加和国内汛情、疫情影响，部分主要指标增速有所回落，但从累计来看，主要宏观指标仍处在合理区间，经济总体延续了恢复态势。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

“三驾马车”运行稳健——

固定资产投资总体稳定。1月至7月，全国固定资产投资（不含农户）302533亿元，同比增长10.3%，两年平均增长4.3%。其中，7月份环比增长0.18%。

市场销售保持增长。1月至7月，社会消费品零售总额246829亿元，同比增长20.7%，两年平均增长4.3%。其中，7月份增速虽然比6月份回落3.6个百分点，但高于2019年、2020年同期增速。

贸易结构继续改善。1月至7月，货物进出口总额213417亿元，同比增长24.5%。其中，一般贸易进出口、民营企业进出口占进出口总额的比重分别为61.9%、47.9%，高于上年同期1.5个百分点和2.4个百分点。

生产稳定发展——

农业形势总体稳定，夏粮实现丰收。夏粮今年增产2.1%，秋粮生产总体稳定，全年粮食丰收有较好基础。

工业经济持续加固。1月至7月，规模以上工业增加值同比增长14.4%，两年平均增长6.7%。7月份，中国制造业采购经理指数为50.4%，连续17个月高于临界点。

就业物价保持稳定——

1月至7月，全国城镇新增就业达到822万人，全国调查失业率平均为5.2%，居民消费价格同比上涨0.6%，均低于宏观调控预期目标。

良好开局来之不易。

“今年以来，主要经济指标保持稳定增长，经济运行稳中加固，这得益于我们统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展，有效实施宏观政策，不断巩固经济恢复成效，持续增强发展韧性。”国务院发展研究中心市场经济研究所副研究员王立坤说。

“优”的势头持续显现

从前7月数据看，国民经济活力持续显现，创新驱动作用更加突出，高质量发展取得积极成效。

新产业发展向好。1月至7月，高技术制造业增加值同比增长21.5%，两年平均增长13.1%；高技术产业投资同比增长20.7%，两年平均增长14.2%，继续保持较快增长。

新产品、新业态成长壮大。1月至7月，新能源汽车、工业机器人产量同比分别增长194.9%和64.6%；实物商品网上零售额同比增长17.6%。

经济运行质量效益提升。二季度规模以上工业产能利用率达到78.4%，处于近年来较高水平；6月末，规模以上工业企业资产负债率同比下降0.4个百分点。

绿色发展持续推进。上半年，全国单位GDP能耗同比下降2%，清洁能源消费占比提高0.4个百分点；全国339个地级及以上城市PM2.5平均浓度同比下降2.9%。

创新第一动力持续增强，协调内生特点日益凸显，产业发展加快向绿色转型，人民群众获得感不断增强……

持续向好的经济发展势头，离不开政策支持。

疫情以来，我国积极应对挑战，努力化危为机，深化“放管服”、国有企业、财税、金融等重点改革，针对重点领域出台了一系列有针对性的支持举措。比如，加快完善以企业为主体的技术创新体系、采取研发费用加计扣除减免税等创新支持政策，加大“双创”力度，有力促进了经济运行稳中向好。

保持稳定恢复有基础

付凌晖说，受基数影响，全年主要经济增速会呈现“前高后低”的走势。综合来看，下半年，我国经济仍会保持稳定恢复态势，主要宏观指标会保持在合理区间，发展质量继续提升。

“三驾马车”持续发力有基础——

看投资，“十四五”规划的一些重大项目陆续启动建设，制造业投资持续回暖，制造业企业利润保持较快增长，企业预期总体稳定，推动制造业投资增长。

看消费，随着居民收入增加、消费环境改善，居民消费将继续回暖。此外，居民人均可支配收入增速明显加快，居民消费能力将有所提升。

看进出口，世界经济总体在复苏，我国工业生产在全球贸易中占有比较重要的地位，全球经贸环境的改善有利于进出口的增长。

主要宏观指标预计保持在合理区间——

随着经济恢复、就业优先政策继续显效、企业效益增加，居民就业有望保持稳定，居民收入将持续增加。

“根据遥感监测情况看，7月下旬，多数地块的秋粮长势好于常年或与常年持平，全年粮食丰收有较好基础。”付凌晖说，农业生产总体稳定、工业和服务业供给能力比较强、保供稳价措施有力，居民消费价格有望保持温和上涨。

发展质量效益将继续改善——

进一步改革完善中央财政科研经费管理，加快构建以国家实验室为引领的战略科技力量；实施海南自由贸易港法，高质量高标准建设中国特色自由贸易港；全国碳排放权交易市场正式启动，钢铁、化工等高排放行业未来将纳入市场……

“下阶段，随着新发展格局构建的持续推进，供给侧结构性改革继续深化，改革创新力度加大，发展质量有望继续提高。”付凌晖说。

提前400多天，米其林日前签约参展第五届中国国际进口博览会。“在中国积极推进可持续发展、加快构建‘双循环’新发展格局下，米其林将抓住机遇，继续深耕中国市场。”米其林中国区总裁兼首席执行官伟书杰对中国市场很有信心。

新征程上，中国经济在危机中育先机、于变局中开新局，沿着高质量发展的航道劈波斩浪、勇毅前行。

(责编：杨光宇、胡永秋)