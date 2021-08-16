原标题：乡村留守儿童沉迷网络亟需重视

近几年,随着电信运营商服务的持续推进,农村宽带普及率逐年增高。根据工业和信息化部《2020年通信业统计公报》数据显示,截至2020年底,全国农村宽带用户总数达1.42亿户,全年净增712万户,比上年末增长5.3%,全国行政村通光纤和4G比例均超过98%。

图2015-2020年农村宽带接入用户及占比情况(工业和信息化部《2020年通信业统计公报》)

宽带为农村用户带来便利的同时,也带来了担忧。农业农村部在2021年上半年农业农村经济运行情况发布会上介绍,我国农村外出务工总量呈增长态势,外出劳动力总量达到1.8亿人、同比增长2.7%。2对于父母在外务工的农村家庭而言,每到寒暑假,留守儿童的上网管控问题就成为很多乡亲的心结。

瀹潭村,坐落于安徽省黄山市歙县,是一个有着1207户、3170人的皖南乡村,一半以上人员均在外务工。瀹潭村第一书记程笑祎表示,留守儿童的上网管控是个共性问题,沉迷游戏是小事,更怕碰上网络色情、欺诈等问题,家里的老人又不会管,网络就容易把孩子引上歧途。

对于乡村儿童沉迷网络的现象，亟需社会各界予以重视。2021年6月,中国移动护苗宽带在瀹潭村落地。这项服务针对儿童上网看管难、屏蔽难、防范难等问题,面向孩子家长推出的家庭宽带服务。可实现不良信息自动预警过滤,并对家中上网设备、访问内容及使用时长进行管理,解决家长担心孩子被不良信息侵扰、无法合理管控娱乐游戏时间的痛点,给未成年人提供一片网络净土。

据了解，使用护苗宽带,家长即使在外务工,也可随时知晓孩子上网情况,远程管控孩子上网行为,游戏小视频一键阻断学习资源顺畅放行。同时,护苗宽带具备百万级恶意域名库3,恶意域名识别准确率超95%4,危险访问实时拦截,守护家庭上网安全。

“在我们村的留守儿童守护工作中,中国移动护苗宽带给予了莫大的支持。”程笑祎书记说。

(责编：赵超、陈键)