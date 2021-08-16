原标题：百千万职业女性风采宣传展示故事征集启事

今年，是中国共产党成立100周年。百年来，亿万妇女在党的引领下始终走在时代前列，成为推动社会不断向前发展的“她力量”！

巾帼建新功，奋斗新征程。近年来，广大妇女自觉把个人梦想融入国家和民族的梦想之中，与祖国共命运，与时代同奋进，在各行各业建功立业，展现出自尊自信自立自强的精神风貌，半边天力量充分释放，开创了新时代妇女事业的新局面。为充分发挥巾帼先进典型的引领示范作用，引导广大妇女自觉牢记“国之大者”，建功“十四五”、奋进新征程，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志投入推动经济社会发展的伟大事业中，本报在全国妇联妇女发展部的支持下推出职业女性专版，聚焦职业女性在争做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者新征程中焕发出的饱满热情、昂扬斗志及其推动经济社会发展的作为。

我们与职业女性相约。

为发现更多身边的“她力量”，让越来越多的职业女性展示巾帼风采，全国妇联妇女发展部联合人民网举办的百千万职业女性风采宣传展示故事征集活动日前正在火热报名中。

征集对象：

1、全国巾帼文明岗代表;

2、全国巾帼建功标兵/三八红旗手代表;

3、巾帼工匠代表（含全国五一劳动奖章、全国五一巾帼标兵、省部级以上劳动模范、省部级“工匠人才”获得者）。

征集范围：

围绕进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展，引领广大妇女积极投身“科技创新巾帼行动”“乡村振兴巾帼行动”、妇女就业创业、女职工岗位成才等富有女性特色的巾帼建功立业活动，呈现各地区、各领域的职业女性风采，传递时代精神，倡导女性积极向上、阳光正能量的生活方式，书写女性跟随时代潮流乘风破浪的奋斗精神，产生社会共鸣，引领女性励志向前。

征集形式：

妇联、工会、有关部委组织推荐，网上自荐，社会他荐等。

报名方式：

报名通过登录“人民网+”客户端报名页面，或点击网页报名链接（http://finance.people.com.cn/GB/8215/435221/437631/index.html），按要求填写报名表，上传参选视频、文字通讯作品及图片，单位（或机构）推荐和个人申请需按要求下载【报名登记表】盖公章（或个人签字）后上传照片。

征集要求：

1、全国巾帼文明岗代表、全国巾帼建功标兵/三八红旗手代表、巾帼工匠代表等故事征集需包括视频、文字通讯作品和图片三种形式。

2、征集的故事必须为原创，须真实、准确，禁止虚构、杜撰、夸张。视频作品时长控制在3分钟以内，且像素不低720*1280，不大于500MB；文字通讯作品以2000字为宜，个人（团队）工作照3至5张，像素应在800万像素以上，大小5MB至20MB，要求人物清晰、主题鲜明、故事情节和所有人物注释清楚，报送作品命名为：报送单位-报送类别-参选人员姓名（参选团队名称）-作品题目。

3、故事主人公必须遵纪守法，遵守社会公德和职业道德，无不良社会记录。

4、提交材料：①报名登记表；②身份证正反照片；③视频；④文字通讯作品；⑤照片。

征集流程：

1、征集报名：通知发布日起至8月31日；

2、线上点赞：从征集上线起至10月底，征集作品在“人民网+”客户端和人民网专题进行展示和点赞；

3、专家评审：从征集上线起至9月30日，组织专家对征集作品进行评审打分，共评选出三类优秀作品共计300部；

4、线上发布：优秀作品将在人民网专题、“人民网+”客户端进行刊发展示，并在人民网微博、微信、抖音、快手等平台开展矩阵式传播。

(责编：李源、董童)