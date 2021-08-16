原标题：李庆欣：站上更广阔的产业数字化舞台

·人物档案·

李庆欣，多点Dmall副总裁，多点数智学堂负责人，全国工商联女企业家商会常务理事。曾任京东集团-京东大学执行校长、360大学校长。还曾担任施乐中国销售及培训经理、西门子中国北亚区培训经理、中国惠普培训经理、施耐德中国学习与发展学院院长等跨国公司高级管理职务。

谈消费升级中零售业机会：

打通科技创新与便民服务的发展通道

有着17年世界500强从业经历的李庆欣，2015年加入京东，牵头创立了京东教育文化有限公司，致力于帮助企业可持续发展和人才培养。看到快速发展的互联网行业，有众多有才华又刻苦的年轻人在奋斗，支持着行业的飞驰和新经济的成长，也看到企业的壮大对管理愈发提出挑战，她非常希望能把自己在外企沉淀多年的管理理念和人才培养经验发挥到民族企业中。

近几年，随着消费升级，李庆欣意识到，线下零售有着线上零售无法替代的优势，线上线下一体化才是未来发展的方向。于是，2020年，她选择加入多点Dmall，助力实体零售企业实现线上线下一体化数字化转型。在李庆欣看来，“这是一个更广阔的产业数字化的舞台”。

越来越多的传统实体零售企业都意识到数字化是促进消费的主要力量和发展趋势，但缺乏如何有效转型的经验指导。李庆欣历数了传统零售企业面临的诸多困难和瓶颈，包括：无法直接连接用户获得私域流量，更无法做到千人千面；系统不够智能，在商品管理、供应链管理等多数业务仍需依靠“经验驱动”；门店管理工作不够量化，绩效不精准；系统分散割裂，影响运营效率以及传统零售的场景不够人性化等。

李庆欣说，多点通过深度融合互联网和传统零售业，不断打磨零售联合云，以端到端、一站式数字化服务，探索打通科技创新与便民服务的发展通道，为传统零售提供全链条、全场景、全渠道的数字化解决方案。

据她介绍，在会员管理方面，多点帮助传统零售的会员在线化，通过大数据分析，实现更精准的会员服务；在商品管理方面，多点提供了包括选品、陈列、预测、货架管理等全面智能的解决方案；在门店管理方面，多点智能化“门店大脑”实现了门店数字驱动、任务到人、逐级解决、实时响应。

谈企业社会责任：

发挥数字化优势应对疫情挑战

2020年，新冠肺炎疫情暴发，成为众多企业检验应急管理以及彰显企业社会责任的特殊时期。

多点迅速响应国家的倡议，提出了保价格、保质量、保供应和保安全的目标，并且联合实体零售企业，采取了一系列积极有效的举措，同时也使得自身业绩在疫情冲击下逆势增长，推动了实体零售企业数字化转型的进程。

疫情期间中国口罩告急，多点和物美团队第一时间飞赴韩国，购买了1000多万只口罩。但口罩买回来，怎么卖却是一个难题。

“把货堆在那儿就引发抢购，买不到的消费者容易产生紧张心理。”李庆欣回忆说，“我们帮助物美精准地数字化卖口罩，物美会员按照每天的数量限制有序购买，保证了北京市民疫情期间没有缺过货。购买方式科学公平，这是数字化带给零售的好处。”

多点协同零售企业，在受疫情影响的城市设立社区抗疫服务站，在配送等资源紧缺的情况下，服务站集中了相邻站点的订单，从而解决了运输能力不足的问题。多点根据每个门店和区域的需求，通过数字技术帮助超市实时调整配送模式、配送时间、运力和在线商品。这种“无接触式配送”模式的服务站被推广到了全国6000多个社区。购物、结账、提货全程不接触的方式，预防群体间和员工间交叉感染的风险。多点的社区抗疫服务站和数字化能力，也使得订单的平均配送效率提升了36%。

4月8日武汉解封，全国线上线下的渠道都在支援湖北复工复产。小龙虾、秭归橙和莲藕等都是湖北的知名产品，怎么更有效地销往全国？多点上有120多家连锁商超，1万多家门店，多点联动商家快速把这些产品通过直播和线上线下联采的方式销往全国。

因为疫情期间的突出表现，多点获得了2021年亚洲零售大奖年度最佳企业社会责任贡献奖。

谈初心践行：

企业家就是要做难而正确的事

李庆欣20多年来一直专注于为企业培养人才。她也经历过企业在战略转型、业绩下滑或急速成长期，团队、领导力、组织出现各种问题要出手干预的情形，她认为这些有价值的经验需要贡献给艰难转型中的企业。

于是，她设立了“多点数智学堂”，用成熟的管理能力、领导力赋能企业，助力多点以及多点所面对的零售产业的合作伙伴们共生、共赢。

“企业家就是要做难而正确的事。”李庆欣告诉中国妇女报全媒体记者，用数字化的理念、技术、方法，全面解构重构传统产业，重新搭建系统，“是一个从0到1的挑战，必须有乐观、积极、顽强、坚韧的精神，才可能成功。”

今年恰逢建党100周年，李庆欣也跟随多点党支部参与了中关村科技园区石景山园管委会、物美集团党委组织的丰富多彩的党建活动。她说，通过参观学习，对党的历史有了更深层次的了解，发现了自身的不足，更加珍惜今天的幸福生活。

“改革开放以来，民营经济在中国这片希望的田野上取得了长足发展，干出了举世瞩目的业绩。国家鼓励、支持、引导民营经济发展，关心关爱民营企业家进步，让企业家安心经营、放心投资、专心创业，为我们指明了前进的方向，提振了发展的信心，增添了奋斗的力量。”李庆欣表示，多点将以终为始，心无旁骛聚焦实业，扎扎实实做精主业，努力为满足人民群众对美好生活的追求作贡献。（记者 李雪婷）

(责编：曹淼、李源)