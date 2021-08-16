原标题：1984文化创意产业园区：她们在这里筑梦

梦想在这里生根发芽

4年前，乔羽决定将自己的店从闹市区搬到秦皇岛1984文化创意产业园区。彼时，文创园区正处于起步阶段，还没有成为当下的网红打卡地，但乔羽颇为中意，“或许是骨子里的文艺范儿，特别关注周遭环境的调性搭配！”乔羽说。

学摄影二十年，乔羽把爱好变成了职业，2009年在市区创办了一家婚纱摄影店。流水线式的商业运营，虽说客源不断、业绩不错，但她觉得和自己的艺术追求有些距离。

2017年秋天，乔羽到1984文化创意产业园区走了一遭，“那天很激动，这就是我心心念念想找的地方。秦皇岛也终于有了这样艺术气息很浓的空间。”

乔羽很快选中了一块空间，着手打造。“这是一个圆梦的过程，我自己设计、自己装饰店面。我想要屋子中央有一棵郁郁葱葱的树，因为喜欢作家三毛那句话：‘要做一棵树，站成永恒，没有悲欢的姿势。一半在尘土里安详，一半在风里飞扬，一半洒落阴凉，一半沐浴阳光。’”

2018年7月，摄影店正式开业。开业三年来，乔羽的感受是：“这里虽比不上市区客流量大，但店的提档升级使整体业绩比原先要好很多。”

“园区好多角落都是我的取景点，烟火气、艺术气兼得，出来的片子客户都很喜欢。”乔羽告诉记者，“我还细分了摄影工作室，这边做亲子摄影，在园区内又新装修出一个店，专做成人肖像摄影工作室 。”

4年前，从1984文化创意产业园区偶然路过的王丽，也做了一次“迁移”。“这里的整体气息、消费群体与我们的业务很符合，因此就驻扎这里了。”

计算机专业出身的王丽，大学毕业后和朋友一起开办了游戏业态“第九街区探案馆”。“相比一二线城市，我们这里以前缺少新潮的创意区。1984文化创意产业园区是年轻人喜欢打卡的网红地，自然给我们带来了更多的客流。”

王丽的店面占地1000平方米，这里也成为她事业版图迅速扩张的“福地”。“我们团队帮助设计店面，负责提供游戏剧本和道具等业务。现在全国范围内我们服务、支持的店已有一千多家。”

退伍军人王菁箫在园区办了一家萌贤国学馆。“园区提出守正创新的理念，和我经营的这个项目非常吻合，所以落地在此。”王菁箫介绍，国学馆开业后，经常举办公益课程讲座、国学经典诵读、古法造纸、茶艺、插花等等，很受家长和孩子们的喜欢。“去年上半年因疫情受些影响，下半年园区举办各种文化宣传推广活动，帮助店铺引流，扩大影响力。”

女性创业者为园区带来活力生机

漫步产业园区，射箭馆、陶艺馆、主题酒吧、手作店铺、城市书房、沉浸式剧场……小众而新潮的店面不断映入眼帘。“这里既是一种根植于城市的物理空间，也是新产业、新业态、新模式和新人群的聚集地。”园区总经理赵树斌对中国妇女报全媒体记者说。

据赵树斌介绍，园区前身是河北省改革开放之后引入的第一家外资企业旧址。2012年，企业整体搬迁，老厂房处于闲置状态。2016年，秦皇岛经济技术开发区决定将其拓展为文化创意空间。为继承和弘扬改革开放精神，定名为1984文化创意产业园区。

园区结合秦皇岛一流国际旅游城市建设，坚持以文塑旅，以旅彰文，以守正、创新为价值观，以育新人、兴文化为使命，推动文化和旅游在更广范围、更深层次、更高水平上实现融合发展。建园以来，园区先后举办了中国“互联网+”大学生创新创业大赛成果展、2018文化旅游产业创新发展（秦皇岛）峰会、2019首届秦皇岛水彩艺术节、首届秦皇岛市民间艺术节、庆祝中国共产党成立100周年秦皇岛市职工书画作品展等100多场文化活动。

园区由一片杂草丛生、废弃的老厂房，如今变身集工业遗址、文化创意、休闲娱乐于一体的文旅综合体，为众多有想法、有才艺的人孵化梦想、实现梦想提供“土壤”，也成为巾帼创业的基地。

据悉，园区现已孵化小微企业和个体工商户65家。其中，女性创业者经营项目28家，占比超过四成，最小的女性创业者只有21岁。“这些新时代的女性有想法、有较高的专业知识，做事有韧劲儿，她们为园区带来活力和生机。园区带动就业500多人，女性就业者200多人。”赵树斌说。

“希望产业园能够打造全市女性创业的示范基地，联合各类妇女协会、社会组织共同构建协调融合的工作体系，把相关活动串联起来，形成一个互利互助、交流学习的平台。”今年3月，秦皇岛市妇联主席单慧英一行到园区调研女性创业创新工作，对产业园服务创业者的举措以及未来在服务女性创新创业方面的规划给予了肯定。

如今，1984文化创意产业园区已成为河北省文化产业示范基地、河北省文化和旅游产业优秀创业平台、河北省文化产业发展研究（秦皇岛）基地，集产、学、研、创于一身。“我们欢迎更多有才艺、有想法的女性来这里创业就业。”赵树斌说。（记者 周丽婷）

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