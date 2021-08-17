人民网记者 车柯蒙

商务部最新数据显示，今年1月至7月，我国进出口、出口、进口规模分别为21.34万亿元、11.66万亿元、9.68万亿元，均创历史同期新高。

今年前7个月，我国外贸交出亮眼“成绩单”，彰显了中国经济强大的韧性。

这背后，离不开税务部门发挥税收职能作用，从整合出口退税系统提升跨境贸易便利度，到落实减税降费政策减轻市场主体税费负担，税收红利正为高水平对外开放、构建新发展格局贡献税收力量。

退税流程做“减法” 外贸发展跑出“加”速度

出口退税速度加快，是党中央、国务院推进跨境贸易便利化改革、优化营商环境的重要举措。

记者了解到，近年来，我国多次提高出口退税率。“十三五”期间，税务部门累计办理出口退税7.07万亿元，有力降低了外贸企业成本。

今年3月，中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》要求，加快企业出口退税事项全环节办理速度，对高信用级别企业进一步缩短办理时间。

今年6月以来，国务院常务会议两次部署跨境贸易便利化改革。其中，6月22日召开的国务院常务会议指出，要引导外贸综合服务企业提升集中代办退税工作效率和风险管控水平；7月21日召开的国务院常务会议则提出，提升出口退税便利度，今年底前将办理退税平均时间压缩至7个工作日以内。

近几年来，我国出口退税速度与便利度不断提高。全国正常出口退税的平均办理时间由2018年的13个工作日压缩至2019年的10个工作日内，2021年再压缩至7个工作日内，缓解了企业资金占用的压力。

出口退税的再提速，得益于今年6月30日起在全国推行的“新系统”——税务部门将金税三期系统和出口退税管理系统整合，并在金税三期系统中开发了出口退税管理模块，极大优化了出口退（免）税申报、资料报送、证明开具等流程。

退税流程的“减法”，助力我国外贸跑出“加”速度。财政部数据显示，今年1月至6月，出口退税9040亿元，同比增长10.9%，有力地支持了外贸发展。

税收红利落实落细 民营企业发展有动力

当前，民营企业已成为外贸领域最活跃的力量。数据显示，今年1月至7月，民营企业进出口达10.23万亿元，同比增长31%，占比47.9%。其中出口增长30.1%，占比56.8%。前7个月新增对外贸易经营者备案登记超11万家，其中民营企业占比近95%。

民营企业的活力同样在税收数据上有所体现。税务总局数据显示，今年上半年，新办涉税市场主体累计达624.3万户，其中，新办民营经济涉税市场主体占比98.8%。

民营企业加速创新、扩大出口，离不开税收政策红利的支持。

今年以来，制造业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%，运输设备等制造业企业也纳入先进制造业企业增值税留抵退税政策范围，实行按月全额返还增量留抵税额。

在外贸民营企业中，汽车、机电等制造业企业占比不小，提高研发费用加计扣除比例、扩大留抵退税范围等政策，有利于民营企业提高创新能力、增强抵御风险的能力、增加出口产品增加值。

今年6月，服务贸易等项目对外支付税务备案程序进一步简化，外贸企业从中受益。与此同时，税务部门全面推广“非接触式”、无纸化、容缺办理等便利服务举措，有的地区税务部门还实行了一企一策等措施，对包括民营企业在内的出口企业提供“一对一”精准辅导。

创新税收举措 推动外贸新业态发展

今年以来，外贸新业态持续高速增长。商务部数据显示，前6个月，跨境电商出口同比增长44.1%。

近日，国务院办公厅印发《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》指出，新业态新模式是我国外贸发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。加快发展外贸新业态新模式，有利于推动贸易高质量发展，培育参与国际经济合作和竞争新优势，对于服务构建新发展格局具有重要作用。

同时，《意见》对税收促进外贸新业态发展提出要求：积极探索实施促进外贸新业态新模式发展的税收征管和服务措施，优化相关税收环境。支持外贸新业态新模式企业适用无纸化方式申报退税。对经认定为高新技术企业的外贸新业态新模式企业，可按规定享受高新技术企业所得税优惠政策。

近年来，各地税务部门积极创新服务举措，推进数字化改革，助力提升外贸营商环境，鼓励新业态新模式发展。今年3月以来，跨境电商零售进口试点范围扩大，购买海淘产品享受税收优惠的范围也进一步扩大。此外，备案单证电子化试点等各项创新举措也在各地持续推进。

在跨境电商发展过程中，海外仓是重要支撑点。数据显示，目前中国跨境电商海外仓数量超过1800个。针对企业海外仓建设，温州税务部门梳理国别投资税收指南，做好运营期间辅导，服务企业享受相关政策，并加快推进备案单证电子化试点，提升出口退税传输审核速度，降低企业成本。

“不断优化的出口退税政策和不断提档的出口退税速度，是我国高水平开放重要政策的组成部分，能助力贸易的自由流动，对于我国乃至世界经济发展都具有重要意义。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示。

(责编：赵竹青、吕骞)