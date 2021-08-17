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我国科研人员找到可同时提高速度精度的量子操控方案

2021年08月17日19:49 | 来源：新华网
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新华社武汉8月17日电（记者谭元斌）我国3家单位的科研人员合作，找到了一种可同时提高量子操控速度和精度的方案，为量子计算机的研制提供了新的思路。相关研究成果近日发表于国际权威期刊《物理评论快报》。

中国科学院精密测量科学与技术创新研究院冯芒研究员课题组与郑州大学、广州中国科学院工业技术研究院合作，利用超冷离子实验平台，设计和完成了两个单比特的非循环非绝热的普适性几何量子逻辑门实验。结果显示，非循环非绝热几何量子操作不仅可以节约操作时间，而且保真度明显高于常规非绝热几何量子操作和常规动力学量子操作，这种快捷且容错的特点在连续多次操作中展现得更为显著。

尤为重要的是，非循环非绝热几何量子操作能够直接推广到两个量子比特的逻辑门操作中。这意味着其将来有可能运用于普适的量子计算。

据冯芒介绍，在大多数量子操控中，速度与精度相互牵制，速度提高了就会导致精度下降，反之亦然。因此，同时提高量子逻辑门操作的精度和速度一直是量子计算机研制的主攻方向之一。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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