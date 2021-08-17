国家发展改革委在线上召开8月份例行新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京8月17日电 （记者许维娜）国家统计局16日发布的7月份经济数据显示，今年1-7月，全国固定资产投资同比增长10.3%，两年平均增长4.3%，民间投资同比增长13.4%。

下半年，如何进一步发挥投资的关键作用，合理扩大有效投资？如何推动今年底明年初形成实物工作量？

“为更好发挥有效投资的关键作用，巩固投资持续恢复增长态势，下一步，国家发展改革委将会同有关部门和地方，重点从五个方面抓好补短板稳投资工作。”国家发展改革委新闻发言人孟玮在17日召开的8月份例行新闻发布会上表示。

一是积极推进实施“十四五”规划确定的重大工程项目。“十四五”规划《纲要》提出了102项重大工程项目，这是保持经济运行在合理区间，加快构建新发展格局的重要支撑。要发挥其牵引带动作用，抓紧建立重大工程项目实施推进机制，将102项重大工程进一步细分落实到具体建设项目上，形成清单，强化要素保障，有序推进项目实施，做到开工一批、投产一批、储备一批。

二是多措并举稳定制造业投资。一方面，积极支持先进制造业投资，不断完善和用好“揭榜挂帅”“赛马”等机制，加快补齐产业链供应链短板弱项。另一方面，引导企业加大技术改造投资，加强传统制造业碳减排政策的引导和激励，推进绿色低碳投资。与此同时，还要综合施策缓解大宗商品价格上涨压力，落实各项降成本政策，增强中下游制造业企业投资动力。

三是扎实做好项目前期工作。重点是督促各地方加大项目前期工作投入，把前期工作做深、做细、做实。依法合规加快办理项目审批核准备案和用地、规划、环评等手续，加快推进征地拆迁、市政配套等准备工作，推动一批项目尽快具备开工条件。同时，深化投资领域“放管服”改革，提高项目前期工作效率。

四是发挥政府投资引导带动作用。在中央预算内投资方面，将加快计划执行进度，提前组织明年中央预算内投资计划编制工作，集中力量办大事难事急事。在地方政府专项债券方面，国家发展改革委将指导督促各地高质量做好今年下半年和明年上半年专项债券项目准备，确保专项债券发行后能够及时投入项目建设、尽早形成实物工作量。

五是进一步调动民间投资积极性。为更好发挥有效市场作用，将不断完善支持社会资本参与政策，吸引民间资本参与市政、交通、生态环境、社会事业等补短板领域建设。规范推广政府和社会资本合作（PPP）模式，稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点，盘活存量资产，形成投资良性循环。

(责编：赵竹青、吕骞)