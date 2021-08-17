国家发展改革委在线上召开8月份例行新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京8月17日电 （记者许维娜）“今年上半年，推动长江经济带发展工作取得积极进展，长江经济带在全国经济高质量发展中的引领作用进一步显现。”国家发展改革委新闻发言人孟玮在17日召开的8月份例行新闻发布会上表示，在发展过程中，主要取得了三方面成效：

一是生态环境保护修复成效显著。长江经济带生态环境警示片披露的484个问题已完成整改350个，污染治理“4+1”工程深入实施，长江“十年禁渔”全面实施。今年上半年，优良水质比例为88.2%，同比上升2.1个百分点，优于全国平均水平6.5个百分点；劣Ⅴ类水质比例为0.6%，同比下降0.3个百分点，优于全国平均水平1.3个百分点。

二是绿色高质量发展走在前列。上半年长江经济带11省市地区生产总值24.88万亿元，同比上升14%，经济总量占全国的46.9%。绿色发展示范和生态产品价值实现机制试点深入实施，初步形成一批可复制、可推广的经验做法。

三是体制机制不断完善。长江保护法颁布实施后，依法治江进入新阶段。长江经济带负面清单管理制度严格落实。生态补偿机制不断健全，有关部门出台《支持长江全流域建立横向生态保护补偿机制的实施方案》。

孟玮表示，下一步，推动长江经济带发展领导小组办公室将认真落实领导小组工作部署，扎实推进长江生态环境系统保护修复，有力有序推动长江经济带高质量发展。

(责编：赵竹青、吕骞)