人民网北京8月17日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，河南省发生严重洪涝灾害以来，22家水产苗种生产单位捐赠鱼苗鱼种6.9万公斤，支援保障河南14个受灾严重的县市恢复水产养殖生产。

据农业农村部相关负责人介绍，近期河南省发生严重洪涝灾害，部分地区水产养殖设施、鱼苗鱼种损失严重。农业农村部紧急调度河南鱼苗鱼种需求，联合各有关省级渔业主管部门，动员国家级和省级水产原良种场，自愿向灾区捐赠鱼苗鱼种。

截至目前，共有22家水产苗种生产单位捐赠鲤鱼、草鱼、泥鳅、鲢鳙鱼等鱼苗鱼种6.9万公斤，将陆续运往灾区，支援保障河南14个受灾严重的县市恢复水产养殖生产。

农业农村部针对强降雨等灾害性天气，要求各级农业农村部门做到防在成灾前、抗在第一时、救在第一线，力争重灾区少减产、轻灾区保稳产、无灾区多增产，千方百计夺取粮食和农业好收成。

在修复水毁农田设施方面，及时组织农民特别是支持规模化种养大户，加快修复倒塌损毁栏舍和设施大棚，疏通排水通道，加固破损圈舍，做好电路和设备检修。

8-9月是秋粮产量形成的关键期，也是强降雨、台风等多发重发期。“下一步，农业农村部将继续关注河南灾后复产工作，及时调度鱼苗等物质，全力保障灾后水产养殖恢复生产。河南省农业农村厅正在协调运输通道，力争将捐赠鱼苗鱼种尽早投入生产。”农业农村部相关负责人表示。

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