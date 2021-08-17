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国资国企改革持续发力 第二批综改试验正式启动

2021年08月17日19:49 | 来源：新华网
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新华社北京8月17日电（记者王希）国务院国资委17日发布消息，经国务院国有企业改革领导小组同意，领导小组办公室近日正式批复辽宁沈阳、浙江杭州、陕西西安和山东青岛四地区域性国资国企综合改革试验实施方案。这意味着第二批综改试验正式启动实施。

据了解，上述四地深入落实国企改革三年行动有关要求，结合本地区实际，聚焦国资国企改革堵点、难点问题，在综改试验方案中提出了一揽子改革举措，旨在通过实施综改试验，努力打造党的领导坚强有力、国资监管科学高效、国企活力充分激发、创新驱动不断增强、全面落实国家战略的国资国企改革高地。

综改试验是国企改革重大专项工程，也是国企改革三年行动的重要任务，对于鼓励基层创新，增强国资国企改革的系统性、整体性、协同性，以点带面推动全国国资国企改革具有积极意义。

2019年7月，国务院国有企业改革领导小组决定将上海、深圳作为首批综改试验区，同时选择沈阳开展国资国企重点领域和关键环节改革专项工作。

2020年12月，浙江杭州、陕西西安和山东青岛等地被列为第二批综改试验区。同时，为加大对东北地区国资国企改革支持力度，沈阳改革专项工作被提升为由辽宁省政府领导，涵盖沈阳市域范围和太平湾合作创新区的综改试验。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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