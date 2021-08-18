人民网记者 乔雪峰

今年6月10日，《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》（以下简称《意见》）正式发布，《意见》赋予浙江重要示范改革任务，为全国推动共同富裕提供省域范例。

近日，《浙江综合交通运输发展“十四五”规划》（以下简称《规划》）发布，《规划》能给老百姓的生活和出行带来哪些影响？交通运输将如何助力浙江高质量发展建设共同富裕示范区？

交通是促进共同富裕示范区建设的重要载体

“要想富，先修路，交通是促进共同富裕示范区建设的重要载体。”浙江省交通运输厅一级巡视员任忠表示，“十四五”规划是建设交通强国的第一个五年规划，是一个特殊时期的规划，社会主义强省的新征程、共同富裕示范区、交通强国、数字化改革等都是在编制过程中重点考虑的方面。

任忠表示，《规划》可以概括成5个数字，就是“1、2、3、5、10”。

“1”是要树立一个目标，交通要成为社会主义现代化建设先行省的先行官。

“2”是“十四五”期间要完成两万亿交通投资。

“3”是打造“三个1小时左右交通圈”，分别是浙江十一个中心城市地级市到省会城市杭州实现“1小时”、各个中心城区到周边的卫星城实现“1小时”、中心城区到下面的县政府、区政府所在地实现“1小时”。

“5”是浙江省综合交通将实现基础设施、现代物流、出行服务、高质量发展、整体智治等五个先行引领，为高水平全面建成小康社会提供有力支撑。

“10”是指形成十个标志性成果，比如要在打造世界一流强港，打造轨道上的浙江等方面，走在全国的前列。

轨道上的浙江基本形成 交通更便捷

五年的规划，两万亿的投资，到底会给生活带来什么样的变化？交通“十四五”规划发布之后，未来浙江的交通格局又会是什么样子？

任忠从五个方面进行了解读：

一是轨道上的浙江基本形成。未来五年，浙江要建设1800公里的高铁，还要建设700公里的城市轨道交通和城际轨道交通。

二是高速公路建设和服务提升。“十四五”期间，浙江的高速公路将建成1000公里，从现在的5000公里增长到6000公里，从原来的陆域“县县通高速”拓展到十万人以上的中心镇有高速公路，使高速公路网络化程度更高，高速公路更便捷。

三是机场群建设进入收获期。“十四五”期间，杭州萧山机场的年旅客吞吐能力将达到9千万人次。另外，浙江还将新增两个机场。一个是丽水机场，给浙西南革命老区插上腾飞的翅膀。另外一个是嘉兴机场，被定位为航空快递中心。

四是打造世界一流强港。宁波舟山港的货物吞吐量连续十二年位居世界第一，如何从大港走向强港，是“十四五”时期的发展方向。一是发展航运服务。二是提升联运水平。

五是打造枢纽上的城市。“十四五”期间，浙江将把枢纽建设作为重中之重，打造杭州、宁波国际性综合交通枢纽，打造温州、金义全国性综合交通枢纽。

补齐交通短板 助力共同富裕示范区建设

“要想富，先修路。”未来的交通蓝图已经绘就，浙江交通将如何助力共同富裕示范区建设？

“交通是经济社会发展的先行官，在高质量发展建设共同富裕示范区的过程中，交通的任务非常重。”任忠表示，交通助力共同富裕示范区建设，当前重点要做的就是补齐短板。

据任忠介绍，26县的交通和海岛交通是补短板的重点，其中，山区26县重点围绕三个方面。一是乡镇通三级路。二是行政村通双车道。三是进一步加大农村公路的覆盖面。

此外，要解决海岛交通问题，重点围绕三个方面：一是要快速；二是要解决“全天候”问题；三是要“客货分离”。

(责编：崔元苑、高雷)