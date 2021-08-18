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聚焦重庆7月就业行情：求职需求环比增长52.0% 平均支付薪资8275元

2021年08月18日15:10 | 来源：人民网
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近日，58同城发布了新一线城市就业大数据，从城市、职位、支付薪资等维度统计分析重庆的就业发展情况，为当地求职者和招聘方提供有效的参考依据。

数据显示，2021年7月招聘活跃的新一线城市前五名分别为成都、武汉、重庆、长沙及杭州，整体招聘人数同比增长3.1%。而在求职活跃度方面，新一线城市求职热门前五名的城市分别为成都、重庆、长沙、武汉及郑州，位列第二名的重庆，求职投递环比增长达52.0%。

在职位选择方面，7月重庆招聘活跃前十位的职位分别是普工、销售代表、服务员、操作工、店员/营业员、商务司机、包装工、保安、货运司机、分拣员，其中普工依然成为重庆市场需求大的岗位。

同时，从求职活跃度来看，重庆求职热门职位前十位分别是服务员、店员/营业员、货运司机、普工、文员、收银员、商务司机、保安、前台/总机/接待、厨师/厨师长。其中，服务员不但在全国新一线城市同比增速为43.3%，也成为了在重庆受求职者欢迎的岗位。

薪资方面，全国新一线城市薪资排名前五位的城市分别为南京、合肥、杭州、重庆及苏州，其中重庆位列第四，平均月薪为8275元，同比增幅达29.6%。

(责编：董童、李源)

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