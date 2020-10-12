原标题：《人工智能计算中心发展白皮书》发布

11日，在武汉市国家新一代人工智能创新发展试验区启动仪式上，中国科学技术信息研究所、华为技术有限公司联合发布《人工智能计算中心发展白皮书》。

据悉，《人工智能计算中心发展白皮书》共4个章节，分别介绍了人工智能计算中心的概念、发展现状、总体架构和关键技术以及加快发展我国人工智能计算中心的建议。

中国科学技术信息研究所党委书记、科技部新一代人工智能发展研究中心主任赵志耘表示：“人工智能计算中心未来将是一个非常重要的基础设施。发布白皮书的目的是在‘政产学研用’各个方面起到推动作用，提升社会各界对人工智能的关注。”

会上，武汉人工智能计算中心项目正式启动建设。计算中心将围绕武汉市国家新一代人工智能创新发展试验区，重点打造一中心四平台，以人工智能计算中心为主体，提供公共算力服务平台、应用创新孵化平台、产业聚合发展平台和科研创新人才培养平台，助力武汉市智能制造、智慧医疗、智能数字设计与建造、智能网联汽车产业发展。

“不要盲目地重复建设和盲目地去抢占计算中心这样的基础资源，未来整体的全球经济可能不会迅速走出低谷，在财力有限的情况下，我们要聚集有限的资源和财力，打造支撑人工智能产业和生态发展的基础设施。”赵志耘说：人工智能技术仍在不断演进和变化，人工智能计算中心在建设过程中也会不断面临新的形势和挑战。我国人工智能计算中心的重点工作是解决“自主化”的问题，让关键技术安全、可靠。

赵志耘表示，我国已经批复的人工智能试验区有13个，未来还将批复其他的人工智能试验区。选择第一个计算中心开工建设的实验区发布“白皮书”，具有标志性的意义，它将引领未来实验区的建设。

9月初，科技部正式发文批复《武汉市建设国家新一代人工智能创新发展试验区方案》，支持武汉市建设国家新一代人工智能创新发展试验区。据了解，目前，武汉人工智能核心产业规模近100亿元。（刘志伟）

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