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六部门：秉持“零容忍”态度 依法严肃查处各类逃废债行为

2021年08月19日09:22 | 来源：人民网
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人民网北京8月19日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为完善债券市场法制，建立完善制度健全、竞争有序、透明开放的多层次债券市场体系，近日，人民银行、发展改革委、财政部、银保监会、证监会和外汇局联合发布了《关于推动公司信用类债券市场改革开放高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》要求，秉持“零容忍”态度，依法严肃查处各类逃废债行为。

债券市场是企业直接融资的重要渠道。《意见》指出，近年来，我国企业债券、非金融企业债务融资工具、公司债券等公司信用类债券市场健康快速发展，在服务实体经济、优化资源配置、支持宏观调控等方面发挥了重要作用。进一步推动公司信用类债券市场改革开放和高质量发展，有助于畅通国民经济循环，推动经济转型和结构调整，支持加快构建新发展格局。

《意见》从完善法制、推动发行交易管理分类趋同、提升信息披露有效性、强化信用评级机构监管、加强投资者适当性管理、健全定价机制、加强监管和统一执法、统筹宏观管理、推进多层次市场建设、拓展高水平开放等十个方面，对推动公司信用类债券市场改革开放和高质量发展提出了具体意见。

《意见》强调，要持续夯实公司信用类债券法制基础，推动研究制定公司债券管理条例。按照分类趋同原则，促进公司信用类债券市场发行、交易、信息披露、投资者保护等各项规则标准逐步统一。债券发行应符合国家宏观经济发展和产业政策。禁止结构化发债行为。坚持“卖者尽责、买者自负”原则，引导投资者提高风险识别能力。探索集体诉讼和当事各方和解制度。

《意见》要求，严格落实预算法及其实施条例，厘清政府和企业的责任边界，区分政府、政策性金融机构、国有企业、地方政府融资平台等不同主体的信用界限，切实做到谁借谁还、风险自担，防范地方政府隐性债务风险。配合司法机关依法严惩发行人的控股股东、实际控制人侵占发行人资产等违法违规行为。秉持“零容忍”态度，依法严肃查处各类逃废债行为。

《意见》明确，统筹多层次债券市场建设，健全产品工具谱系，壮大合格投资者队伍，丰富发展多层次交易服务体系。依法建设全国集中统一的登记结算制度体系，坚持一级托管为主、兼容多级托管的包容性制度安排，支持并鼓励银行办理债券交易的资金结算。统筹同步推进银行间债券市场、交易所债券市场对外开放，统一债券市场境外机构投资者准入和资金跨境管理，共同树立统一开放的良好形象。

下一步，人民银行、发展改革委、财政部、银保监会、证监会、外汇局将继续协同发力，推动《意见》各项举措落到实处，在统筹宏观管理、有效防范化解风险的基础上，积极推动改革创新，稳步扩大双向开放，不断提升公司信用类债券市场服务实体经济的能力和水平。

(责编：罗知之、高雷)

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