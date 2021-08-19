人民网北京8月19日电 （记者许维娜）乡村振兴，关键是产业要振兴。在此背景下，“乡村振兴产业如何兴旺”成为亟待探索的重要议题。

当前，不少地方积极探索各具特色的乡村发展经验，取得一定成效。记者了解到，作为小龙虾养殖大省，湖北的小龙虾产量占到了全国一半左右，发展小龙虾产业已成为湖北乡村振兴的重要发展路径。

日前，湖北省潜江市、荆州区等多个小龙虾产业大县（区）对外表示，将通过数字金融支持产业带头人，助力乡村振兴。据介绍，符合条件的虾农将获得由网商银行提供的全年免息贷款，助力其生产经营，并鼓励带头人发挥榜样作用，带动身边人共同致富。

眼下，小龙虾产业已成为潜江、荆州等地农业经济的支柱产业、特色产业，拓展了农民增收空间，取得了一定的经济、社会和生态效益。荆州区金融办相关负责人表示，小龙虾产业的发展，需要数字金融的 “灌溉”，希望借助银行的金融支持，助力小龙虾产业的进一步升级。

潜江市农业发展中心总工程师陶忠虎认为，由于农业的季节性强、市场主体规模不大，缺资金一直成为困扰虾农、虾商做强产业链的难题。

“发展小龙虾产业，对湖北乡村振兴的重要性毋庸置疑，但作为季节性极强的产业，每年夏季是小龙虾的销售旺季，如何升级产业，让小龙虾卖得更远更长久，是整个行业需要思考的问题。”荆州区水产技术推广站高级工程师李德平表示说。

作为首批获得网商银行免息贷款的乡村振兴带头人，湖北虾农董海波、伍发琼以及谢小忠等人感触颇深。

作为在摸爬滚打多年的虾农，董海波让普通的小龙虾变成“网红美食”。“我们卖的不仅是产品，更是服务、技术和专业性。”董海波介绍道，“在生产端，我们通过复合养殖的方式，提高虾塘利用率；在销售端，我们将小龙虾做成半成品，冷藏成即食产品销售，从而延续了小龙虾全年的价值。”

来自荆州的80后虾农伍发琼也分享了她的虾稻创业之路，通过“虾稻共生”的生产方式，小龙虾促进水稻栽培，稻田有机弥补了小龙虾季节性收入的难题，提高了全年效益，也让周边农民增加了收入。

此前发布的《中国小龙虾产业发展报告》显示，2020年我国小龙虾行业产值为3490.7亿元，较2019年下降了15.07%，主要是因为2020年疫情的冲击，小龙虾产业的下游餐饮业受到重创。

今年8月，湖北部分地区小龙虾滞销，虾农出现资金缺口等问题，荆州虾农谢小忠就是其中之一。“养虾一年一个周期，在生产、加工、销售等环节都离不开资金，我打算用网商银行这笔全年免息贷款，解决当下的困境，并且带领团队一起，探索出一条龙虾从田间到半成品的深加工之路。”他说。

据悉，今年网商银行围绕产业振兴发起“助农计划”，通过为政府等推荐的乡村振兴带头人提供全年免息贷款等一系列方式，支持乡村振兴。“作为一家科技银行，我们希望通过数字金融的方式，让更多产业的农户获得资金支持，发挥他们在乡村振兴中的标杆作用。”网商银行董事长金晓龙表示。

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