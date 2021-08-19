人民网北京8月19日电 （记者毕磊）记者从中国石化获悉，8月18日，海峡两岸最大石化产业合作项目——古雷炼化一体化项目建成投产，乙烯等主体生产装置打通全流程，实现一次投料开车成功，并产出合格产品。

古雷炼化一体化项目。受访者供图

中国石化相关负责人表示，该项目是推动两岸石化产业深度融合的重要实践，预计年产值超过260亿元，可实现年利税40亿元，拉动上千亿元下游产业。

据记者了解，古雷炼化一体化项目位于福建漳州，是建设以生产高端化工产品为主的石化项目。项目一期工程总投资278亿元，主要包括百万吨级乙烯、60万吨/年苯乙烯等9套化工装置，以及配套公用工程、年吞吐能力780万吨的码头泊位等，主要生产聚丙烯、乙二醇、苯乙烯等18种主产品，产品总量预计达300万吨/年。

古雷炼化一体化项目是全国七大石化产业基地古雷石化基地的龙头项目。2016年1月，经福建省发改委核准，该项目由中国石化福建炼油化工有限公司和台资企业旭腾投资有限公司各占50%股份合资建设。2016年11月，福建古雷石化有限公司正式成立，2017年12月项目一期工程开工建设，2021年5月顺利中交，2021年8月建成投产。

据该负责人介绍，项目一期工程投产后可实现年利税40亿元，将成为地方经济高质量发展、实现全面赶超的重要增长极，为下游产业链提供优质原料，拉动漳州及周边地区塑料、橡胶、纺织、服装、电子及仪表制造等十几个相关行业、上千亿元产业发展，为地方带来3000多个就业岗位，激活古雷大石化产业链，产品还将辐射至华南地区。

目前，项目二期工程正在加快推进，预计乙烯产能将提高至每年140万吨，产品总量将增加至每年420万吨。

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