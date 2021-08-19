8月18日，百世集团发布了2021年第二季度未经审计财务业绩。财报摘要显示，百世集团2021年第二季度营业收入为74亿元（人民币，下同）。其中，百世快递营收环比增长15%；百世快运营收环比增长19%；百世供应链环比营收增长7%；百世国际营收同比增长63.4%。

继去年11月公布战略调整计划以来，百世集团聚焦快递、快运、供应链、国际业务板块。二季度，百世快递单量达23亿件；百世快运总货运量同比增长9.3%至244万吨；百世供应链客户结构调整计划持续起效，订单量超1.2亿；百世国际东南亚包裹总量同比增长140.7%。

百世快递方面，二季度单量达23亿件，同比增长1.2%，单票成本同比降低8.5%。值得注意的是，二季度百世快递包裹重量同比下降13.6%，这意味着产品结构得到改善，轻小件和小体积重货占比持续提升。二季度，百世快递末端服务网点环比增加4200多个。百世快递相关负责人介绍，目前，在乡镇及村级快递末端布局上，百世通过驿站、自提点、合作点等模式，已基本达成全覆盖。未来，将进一步依托多种末端派送形式，提升派送效率和用户体验，解决末端消费者预约派送、定点派送、定时派送的差异化需求。

百世快运方面，二季度总货运量达244万吨，同比增长9.3%。为谋求增量市场，百世快运于2019年提出“All in电商”战略，并于今年4月提出加强电商件精细管理。得益于战略的持续生效，二季度快运电商件货量同比增长23.1%，占总量的19.2%。

百世供应链方面，二季度毛利率提高至9%，较上季度提升近4个百分点。具体来看，百世供应链近年来在全国不断深化布局云仓网络，通过整合仓、运、配等资源，打造基于仓的B2B2C全渠道一体化供应链解决方案。本季度百世云仓总订单数量同比增长8.2%，达1.2亿，其中加盟云仓总订单数量同比增长36.3%，超7300万单。今年5月，百世供应链宣布升级云仓“B2C+B2B”全供应链服务能力，引导加盟仓从2C向2B领域拓展业务，升级商业模式，提升业务规模；同时，百世供应链通过与百世快递、快运网络以及优质的社会运输和配送资源等产生协同效应，帮助客户下沉的同时降本增效。

百世国际方面，二季度，东南亚地区包裹总量达3880万单，同比增长140.7%，其中泰国和越南的包裹量分别同比增长80%、195.5%。营收方面，第二季度百世国际业务收入同比增长63.4%。

百世集团董事长兼首席执行官周韶宁表示：“百世本年度已完成约10亿元人民币的融资和资产转换。随着国内经济持续增长、电商经济强劲发展，本季度我们在网络稳定、服务质量和成本控制方面都取得了不错的成绩，说明集团战略调整计划收效明显。我们将继续执行计划，相信在未来的几个季度内可以实现更好的经营与财务状况。”

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