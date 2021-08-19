人民网北京8月19日电 （记者杜燕飞）今年以来，受市场供需矛盾的影响，以及全球主要经济体宽松货币政策的支撑，铁矿石、铜、铝、锌等大宗商品价格快速上涨，对中下游行业和相关企业的成本形成了压力，挤压了企业的利润空间。

为此，按照国务院常务会议关于做好大宗商品保供稳价工作的部署，国家发改委会同国家粮食和储备局一个月内分别投放了2批次国家储备铜铝锌，共计27万吨。

据了解，此次国家储备的投放方式分批次、不定期、不定量，有利于根据供需形势、市场预期、企业需求等方面变化，灵活开展市场调节，提高预期引导效果。同时，面向加工制造企业定向投放，尽可能排除贸易商等中间环节，防止囤积居奇，让实体企业直接获得实惠。此外，采用网络公开竞价，在规则上尽可能向中小企业倾斜，有利于广大制造业中小加工企业充分参与，为其提供了补充库存的机会窗口。

“目前来看，两轮储备投放基本实现了预期目标，相关企业积极参与竞买，成交价均低于市场价格，体现了国家确保大宗商品市场供应和价格稳定的决心信心，引导了价格预期，缓解了部分行业企业的原材料成本压力。”国家发改委新闻发言人孟玮日前在新闻发布会上表示。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，大宗商品保供稳价政策效果显现。从环比看，7月份钢材、有色金属等行业价格小幅下降，其中，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降0.2%，有色金属冶炼和压延加工业价格下降0.1%。

中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星在接受人民网记者采访时表示，我国一个月内两次投放国家储备铜、铝和锌，主要是为了维护大宗商品市场的平稳。无论是国家还是企业层面，都不希望大宗商品价格大幅的波动，大幅波动对企业影响会很大，对整个产业和国民经济打击影响也很大。

“从投放的国家储备铜、铝和锌的量来看，对市场的影响主要是方向性的引导。”贾明星表示，以铝为例，整个行业一年用量数千万吨，一次抛储的量不足行业一天的用量。行业需要的是市场的平稳运行，价格不要产生剧烈的波动，这是宏观调控的目的，对市场来说最重要的影响因素仍是供需基本面。

兰格钢铁研究中心主任王国清表示，国家储备铜铝锌一个月内两次投放，直接针对终端抛储，增加了有效供应，明显缓解了供需矛盾，同时以低于市场价格的抛储彰显了国家调控大宗商品价格的决心，有效管理了市场预期。

值得注意的是，7月30日召开的中共中央政治局会议再次明确表示，做好大宗商品保供稳价工作。

“总的来看，国际大宗商品价格高位运行还会持续一段时间。”国家统计局新闻发言人付凌晖日前在新闻发布会上表示，一是全球经济整体上在复苏，市场需求在增加。二是主要原材料生产国由于疫情等多方面因素影响，对大宗商品的供给偏紧，特别是国际航运的运力紧张，国际航运价格在上涨，也推动了相关商品价格保持高位。三是由于部分主要发达经济体的财政刺激和货币流动性，财政刺激的力度比较大，市场流动性比较充裕，加大了大宗商品价格上涨压力。

业内人士认为，稳定大宗商品价格，要落实钢铁产品的出口关税政策，做好压减产量与保供稳价等工作，强化大宗商品交易市场监督，严厉打击哄抬或利用市场地位操纵市场价格的行为，继续加大对下游企业，特别是中小微企业、个体工商户的纾困帮扶力度。

“下一步，国家发改委还将持续关注大宗商品价格走势情况，统筹利用好国内国外两种资源，综合采取多种措施，包括加大增产增供、适时储备投放、加强进出口调节、加大市场监管力度等，切实做好大宗商品保供稳价工作。”孟玮表示。

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