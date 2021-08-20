近日，据国家开发银行（以下简称国开行）消息，今年以来，该行广泛与中小银行业金融机构开展转贷款业务合作，共同服务小微企业发展。截至7月末，国开行今年已发放转贷款1879亿元，累计发放超过4998亿元，支持小微企业和个体工商户超过46万户（次）。

据国开行相关项目负责人介绍，自2019年以来，国开行将开发性金融的中长期资金优势，与地方性中小金融机构贴近市场、贴近客户的服务优势相结合，通过准入制度优选经营规范、风险防范能力强的中小金融机构开展转贷款合作，共同为小微企业提供优质金融服务，助力促进区域和企业行业发展的平衡性、均衡性。

今年，国开行把加大转贷款对革命老区支持力度作为党史学习教育“我为群众办实事”实践活动的一项重要内容，推动转贷款合作向老区中小银行延伸，全年安排向革命老区发放转贷款500亿元。截至7月末，已实现发放486亿元，助力革命老区脱贫攻坚成果持续巩固。

在实践中，国开行转贷款重点支持制造业、批发零售业、农林牧渔业等实体行业小微企业发展，2021年以来共向上述三个行业发放转贷款1460亿元，占本年发放额的78%，满足了相关企业生产经营中的资金需求。同时，国开行坚持保本微利原则，有效降低贷款利率，并引导合作机构让利小微企业。2019年至今，国开行向合作金融机构提供贷款平均利率下降37个BP，并推动合作金融机构稳步降低小微企业转贷款利率，为缓解融资难融资贵问题作出积极贡献。

今年以来，在江西，国开行江西分行聚焦服务革命老区振兴发展，发放转贷款48.5亿元，重点支持赣州等革命老区制造业、农业等领域小微企业发展，传承红色基因，助力老区人民共享发展成果。在苏州，国开行苏州分行与苏州银行、常熟农商行等当地金融机构密切合作，加大转贷款业务力度，重点支持普惠小微、绿色企业、先进制造业、科创型企业、新型农业经营主体等，发放转贷款90亿元，惠及小微企业超2500户。在云南，国开行云南分行将开发性金融优势与当地实际紧密结合，与曲靖市商业银行等合作机构优势互补，共同服务小微企业和乡村振兴，推动金融资源向普惠金融领域倾斜，通过9家合作银行发放转贷款38.7亿元，有效满足了小微企业的资金需求。

“下一步，国开行将进一步做好转贷款工作，确保支持力度不减，助力激发市场主体活力，为服务小微企业持续恢复作出新的贡献。”该负责人表示。

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