人民网北京8月20日电 （王仁宏）据民政部消息，为持续加大舆论宣传力度，提高公众防范意识，发挥社会监督作用，民政部今日向社会公布第七批地方民政部门近年来依法取缔的部分非法社会组织名单，涉及“中国空调清洗行业联盟”“中国集邮文化中心”“中国城市清洁清洗管理协会”等42家非法社会组织。

民政部提醒，社会公众如果发现名单中的非法社会组织仍在开展活动的，可依法向公安机关报案。同时，有关机构和社会公众在与社会组织开展合作或参与其活动时，请通过“中国社会组织政务服务平台”“中国社会组织动态”政务微信核实其身份，避免上当受骗；也欢迎社会各界通过“中国社会组织政务服务平台”提供涉嫌非法社会组织活动线索。

地方民政部门依法取缔的部分非法社会组织名单（第七批）

资料来源：民政部网站

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