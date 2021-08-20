8月20日，中国银联联合上海环境能源交易所、商业银行，共同发布银联绿色低碳主题卡产品，进一步推动低碳生活观念普及以及碳普惠体系的落地。

中国银联相关负责人介绍，绿色低碳主题银行卡包含企业版及个人版两套卡产品体系，以银联交易系统中企业和个人交易行为数据为计算基础，构建银联绿色低碳积分体系，一方面助力企业碳中和转型；另一方面根据用户绿色消费行为贡献构建银联绿色低碳卡动态权益体系，向企业和社会大众传播碳中和概念。

企业版银联绿色低碳主题卡主要包括绿色低碳主题商务卡、绿色低碳主题小微企业卡及绿色低碳主题乡村振兴卡，分别面向不同经营规模及类型的大型企业、小微企业、涉农企业发行。根据企业在银联系统的交易情况，银联将联合商业银行为其提供碳减排额购买等对公权益。个人版银联绿色低碳主题卡构建了银联绿色低碳积分体系，结合持卡人在银联系统的绿色消费行为，如乘坐公交地铁、云闪付缴费、共享单车骑行、高铁出行、新能源车充电等，计算个人碳减排量，并配置相应权益，以娱乐互动和动态回馈的机制，引导用户践行绿色低碳生活。

“本次银联绿色低碳主题卡的发布，是中国银联响应绿色金融发展与促进‘3060’双碳目标实现的一次创新实践，也是构建以银联交易数据为中心的绿色低碳积分体系的全新尝试。中国银联将充分发挥支付产品平台和枢纽作用，持续联合商业银行等产业各方陆续推出各银行的绿色低碳主题卡产品，研发更多普惠便民的绿色金融新产品、新业态、新模式，助力‘3060’双碳目标目标如期实现。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)