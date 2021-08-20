8月19日，远洋集团控股有限公司（以下简称远洋集团）发布了2021年上半年度中期业绩报告。报告显示，报告期内，远洋集团实现营业额205.13亿元（人民币，下同），同比升6%；毛利润46.12亿元，同比升3%；毛利率22.5%，与去年同期基本持平；期内溢利为19.3亿元。董事局建议派发中期股息每股0.046元，派息率保持35%的较高水平。

在融资方面，截至2021年6月30日，远洋集团“三道红线”指标均处于“绿档”。远洋已将商票纳入有息负债管理体系，商票存量仅1.4亿元，对达标情况无影响。同时，2021上半年，远洋融资成本为5.04%，较2020年底进一步下降。

集团相关负责人指出，回顾期内，远洋全面加强财务管控，境内外融资管道均保持丰富及畅通，拥有已获批尚未提用的额度约2424亿元，为公司运营提供了充的信贷支持。同时, 远洋集团继续深化银企战略性合作，上半年新增与招行、农行等银行分别签署《按揭总对总战略合作协议》，有助于持续获取充足的按揭额度。6月，远洋集团与平安银行签署战略合作协议，获得平安银行意向性授信300亿元。

该负责人表示，2021年下半年集团将坚持回归财务逻辑，提升关键能力建设，在确保财务状况稳健的原则下，通过提高投资标准、坚持城市深耕、加快周转等策略，保障开发主业稳健增长及经营效益提升，并继续推动其他业务的协同发展，走赢可持续发展之路。

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